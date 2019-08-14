"Слава Украине!" В Полтаве унизили россиян памятником Пушкину и Гоголю

В Полтаве сотрудники отеля Palazzo оконфузились со скульптурами российскому поэту Александру Пушкину и украинскому писателю Николаю Гоголю.

Об инциденте рассказал политолог Алексей Голобуцкий в Facebook. По его словам, отель ограничивался костюмированными актерами Пушкина и Гоголя при входе, но недавно там появились памятники.

"При этом Гоголь держит чашечку кофе с надписью "Слава Украине!" А вот Пушкину в руку всунули "Энеиду" Котляревского! Кошмар, "попрание основ" и разрушение скреп!" - посмеялся он.

Также он высмеял россиян, которые пытаются доказать "ошибку" скульпторов. "Их все" склеил ласты в 1837, а "Энеида" вышла только в 1842-м, после смерти Котляревского. Поэтому Пушкин не мог!" - пишет он.

Памятник Пушкину facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогер подметил показательный нюанс в путинской России, сравнив ее с гитлеровской Германией.

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