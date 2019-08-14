Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Курйози

"Слава Україні!" У Полтаві принизили росіян пам'ятником Пушкіну і Гоголю

1.5т Читати матеріал російською

У Полтаві співробітники готелю Palazzo осоромилися зі скульптурами російському поету Олександру Пушкіну та українському письменнику Миколі Гоголю.

Про інцидент розповів політолог Олексій Голобуцький у Facebook. За його словами, готель обмежувався костюмованими акторами Пушкіна і Гоголя при вході, але недавно там з'явилися пам'ятники.

"При цьому Гоголь тримає чашечку кави з написом "Слава Україні!" А ось Пушкіну в руку всунули "Енеїду" Котляревського! Жах, "попирання основ" і руйнування скрепів!" - посміявся він.

Новини
"Клоун! Стара кокетка!" Путін розлютив росіян пафосним візитом до Криму

Також він висміяв росіян, які намагаються довести "помилку" скульпторів. "Їхнє все" склеїв ласти в 1837, а "Енеїда" вийшла тільки в 1842-му, після смерті Котляревського. Тому Пушкін не міг!" – пише він.

Пам'ятник Пушкіну

Пам'ятник Пушкіну

facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер помітив показовий нюанс у путінській Росії, порівнявши її з гітлерівською Німеччиною.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особа
Олексій Голобуцький
Місце
Україна Полтава
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
13
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Kuksov Micha
Kuksov Micha
Пушкин був украинцем, бо читав Энеиду на мове! Он и писав на мове, а потим перекладав на москальску!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Вы конченые, это перемога перемог. Можно объявлять праздник
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...