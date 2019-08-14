"Слава Україні!" У Полтаві принизили росіян пам'ятником Пушкіну і Гоголю

У Полтаві співробітники готелю Palazzo осоромилися зі скульптурами російському поету Олександру Пушкіну та українському письменнику Миколі Гоголю.

Про інцидент розповів політолог Олексій Голобуцький у Facebook. За його словами, готель обмежувався костюмованими акторами Пушкіна і Гоголя при вході, але недавно там з'явилися пам'ятники.

"При цьому Гоголь тримає чашечку кави з написом "Слава Україні!" А ось Пушкіну в руку всунули "Енеїду" Котляревського! Жах, "попирання основ" і руйнування скрепів!" - посміявся він.

Також він висміяв росіян, які намагаються довести "помилку" скульпторів. "Їхнє все" склеїв ласти в 1837, а "Енеїда" вийшла тільки в 1842-му, після смерті Котляревського. Тому Пушкін не міг!" – пише він.

Пам'ятник Пушкіну facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер помітив показовий нюанс у путінській Росії, порівнявши її з гітлерівською Німеччиною.

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