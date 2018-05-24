Скандальная помощница нардепа опозорилась неприличным жестом в Раде

Помощница одного из народных депутатов от Радикальной партии Олега Ляшко Валерия Егорова показала неприличный жест фотографу в кулуарах Верховной Рады.

Как написал на своей странице в Facebook фотограф ОбозТВ Ян Доброносов, такая реакция девушки на фото является очень странной.

Валерия Егорова

Сама девушка на своей странице в Facebook назвала журналиста "жалкой пародией на фотографа". Она считает, что Доброносов якобы пытался сфотографировать судебный иск в ее руках.

В комментариях пользователи отреагировали на инцидент и осудили такое поведение девушки.

"Агрессия, месиво, весело", "Печаль, что героини так скоропостижно покинули беседу. Всего пару матов, уверен, они способны на большее. Может хором их позовем?", "Как кто? Какое-то д*рьмо очередное... По фото же всё видно", "Особенно тщательно проработана гримаска презрения к какому то там "червю с фотиком". Скоро будут в списках. Будут законы "писать", - отметили под постом.

При этом сама Егорова оставила гневный комментарий к записи.

"Ахахаха ибо нех*й фотографировать на крысу и заглядывать в чужие телефоны с желанием, что-то интересное там увидеть и по тихому запечатлеть. Фотографируйте депутатов и то так они работают, а не других журналистов. Давно хотела попозировать таким лохам как ты", - написала она.

Вторая девушка на фото - Юлия Махмуди. Она тоже оставила гневный комментарий под постом фотографа.

"Ты что вообще о*уел? Фотки полистай и посмотри, что я иски в суд готовлю", - написала она.

Валерия Егорова

Валерия Егорова

Валерия Егорова

Валерия Егорова

Валерия Егорова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Егорова попала в центр внимания журналистов и народных избранников своими пышными формами.