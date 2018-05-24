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Скандальна помічниця нардепа зганьбилася непристойним жестом в Раді

19.1тЧитати новину російською

Помічниця одного з народних депутатів від Радикальної партії Олега Ляшка Валерія Єгорова показала непристойний жест фотографу в кулуарах Верховної Ради.

Як написав на своїй сторінці в Facebook сам фотограф ОбозТВ Ян Доброносов, така реакція дівчини на фото є дуже дивною.

Валерія Єгорова

Сама дівчина на своїй сторінці в Facebook назвала журналіста "жалюгідною пародією на фотографа". Вона вважає, що Доброносов нібито намагався сфотографувати судовий позов в її руках.

У коментарях користувачі відреагували на інцидент і засудили таку поведінку дівчини.

"Агресія, місиво, весело", "Печаль, що героїні так раптово покинули бесіду. Всього пару матів, впевнений, вони здатні на більше. Може хором їх покличемо?", "Як хто? Якесь л*йно чергове... На фото ж все видно","Особливо ретельно відпрацьована гримаска презирства до якогось там "хробака з фотиком". Скоро будуть в списках. Будуть закони "писати", - відзначили під постом.

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При цьому сама Єгорова залишила гнівний коментар до запису.

"Ахахаха бо нех*й фотографувати на крису і заглядати в чужі телефони з бажанням, щось цікаве там побачити і по тихому зняти. Фотографуйте депутатів і те як вони працюють, а не інших журналістів. Давно хотіла попозувати таким лохам як ти", - написала вона.

Друга дівчина на фото - Юлія Махмуді. Вона теж залишила гнівний коментар під постом фотографа.

"Ти що взагалі ох*їв? Фотки погортай і подивися, що я позови в суд готую", - написала вона.

Валерія Єгорова

Валерія Єгорова

Валерія Єгорова

Валерія Єгорова

Валерія Єгорова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єгорова потрапила в центр уваги журналістів і народних обранців своїми пишними формами.

Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
соцмережіфотографии
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