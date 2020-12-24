Шутка Гордона о заключении Ходорковского и Обаме стала мэмом. Фото и видео

Украинский журналист Дмитрий Гордон во время интервью с бывшим руководителем российской компании ЮКОС Михаилом Ходорковским пошутил о его заключении и 44-м президенте США Бараке Обаме.

В результате пользователи сети придумали множество мэмов. Интервью опубликовано на YouTube-канале Гордона (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Во время беседы журналист спросил у Ходорковского об условиях пребывания в тюрьме. Тот ответил "Барак", на что Гордон уточнил: "Обама?".

Это слегка озадачило бизнесмена, но затем он продолжил: "Ну, типа. 150 человек в бараке, если мы говорим о Краснокаменске".

В сети вопрос журналиста вызвал бурную реакцию, пользователи стали придумывать свои вариации на этот счет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть рассмешил рекламный ролик бывшего кандидата в мэры Киева, нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, в котором она "летала" с зонтиком над столицей.