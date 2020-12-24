Жарт Гордона про ув'язнення Ходорковського і Обаму став мемом. Фото та відео

Український журналіст Дмитро Гордон під час інтерв'ю з колишнім керівником російської компанії ЮКОС Михайлом Ходорковським пожартував про його ув'язнення і 44-го президента США Барака Обаму.

У відповідь на це цористувачі мережі придумали безліч мемов. Інтерв'ю опубліковано на YouTube-каналі Гордона (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Під час бесіди журналіст запитав у Ходорковського про умови перебування в тюрмі. Той відповів "Барак", на що Гордон уточнив: "Обама?".

Це трохи спантеличило бізнесмена, але потім він продовжив: "Ну, типу. 150 осіб в бараці, якщо ми говоримо про Краснокаменськ".

У мережі запитання журналіста викликав бурхливу реакцію, користувачі почали придумувати свої варіації щодо цього.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу розсмішив рекламний ролик колишньої кандидатки в мери Києва, нардепки від "Слуги народу" Ірини Верещук, в якому вона "літала" з парасолькою над столицею.