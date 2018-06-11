Русская восьмерка: появилась едкая карикатура на саммит G7

В сети появилась карикатура на президента США Дональда Трампа на саммите G7, который прошел в Квебеке.

Автором рисунка выступил творческий проект Petrenko, обнародовавший свою работу в Twitter.

Картинка подписана просто: "Русская восьмерка".

Карикатура сделана по мотивам популярного фото с прошедшего саммита, где Трамп сидит за столом, а над ним склонились мировые лидеры и что-то ему говорят.

Также отображено заявление президента США о необходимости вернуть Россию в состав "Большой восьмерки".

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня в рамках саммита в Канаде президент США Дональд Трамп заявил, что выступает за возвращение России в G8.