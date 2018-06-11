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Російська вісімка: з'явилася їдка карикатура на саміт G7

1.1тЧитати новину російською

У мережі з'явилася карикатура на президента США Дональда Трампа на саміті G7, який пройшов в Квебеку.

Автором малюнка виступив творчий проект Petrenko, що оприлюднив свою роботу в Twitter.

Картинка підписана просто: "Російська вісімка".

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Карикатура зроблена за мотивами популярного фото з минулого саміту, де Трамп сидить за столом, а над ним схилилися світові лідери і щось йому говорять.

Також відображено заяву президента США про необхідність повернути Росію до складу "Великої вісімки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня в рамках саміту в Канаді президент США Дональд Трамп заявив, що в виступає за повернення Росії в G8.

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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