Російська вісімка: з'явилася їдка карикатура на саміт G7

У мережі з'явилася карикатура на президента США Дональда Трампа на саміті G7, який пройшов в Квебеку.
Автором малюнка виступив творчий проект Petrenko, що оприлюднив свою роботу в Twitter.
Картинка підписана просто: "Російська вісімка".
Карикатура зроблена за мотивами популярного фото з минулого саміту, де Трамп сидить за столом, а над ним схилилися світові лідери і щось йому говорять.
Також відображено заяву президента США про необхідність повернути Росію до складу "Великої вісімки".
Російська вісімка ... https://t.co/n8S98TxOet pic.twitter.com/wFKFL3qFkN- kE? (@kequestion) 11 червня 2018 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня в рамках саміту в Канаді президент США Дональд Трамп заявив, що в виступає за повернення Росії в G8.