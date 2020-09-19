Рекорд украинца Титаренко: сальто на 5 метров между двумя грузовиками в движении

Три года назад украинский паркурист Александр Титаренко сенсационно выиграл мировой фриран-турнир Red Bull Art of Motion. В этом году он поставил новый рекорд!

Tunnel flip — известный трюк, который пытаются изучить многие фрираннеры. Но как насчет того, чтобы выполнить трюк, перепрыгнув с одного автовоза на другой? А если они при этом будут двигаться? А расстояние прыжка составит более 5 метров?

Эту безумную идею воплотил в жизнь украинец – RedBullспортсмен Александр Титаренко. А началось все с обычного дружеского соревнования. "Это была моя идея. У меня в Мариуполе есть друг, он пытается бить различные рекорды: забрасывать мяч в корзину с центра поля, и тому подобное. Это меня мотивировало. Я подумал: надо тоже поставить какой-то рекорд".

Сначала Александр планировал сделать стандартный tunnel flip с одной платформы на другую, но на максимальном расстоянии. Затем возникла идея с автобусами, и в конце концов их заменили большие грузовики. И первая попытка оказалась не только неудачной, но и привела к серьезной травме."В первый раз я определял расстояние буквально на глаз. Из-за этого не рассчитал длину, не долетел и ударился коленом".

После прошлогодней травмы пришлось долго восстанавливаться. Но это лишь добавило мотивации для нового рекорда, который Титаренко успешно установил этим летом! Рекорд официально зафиксировала Книга Рекордов Украины.

Главные параметры рекордного прыжка Александра Титаренко:

Скорость автовозов — 20-25 км/ч

Расстояние от одного автовоза до другого — 3.5 м

Общее расстояние прыжка (отрыв — приземление) — 5.2 м.

Александр с детства был уверен, что будет заниматься паркуром или фрираном в будущем.Через несколько лет увлечение привело Александра к первым большим успехам. Хотя на тот момент они казались невозможными. Именно так произошло во время Red Bull ArtofMotion.По словам Александра, у такого результата нет никакой магии: все определяет психология и то, сколько времени ты уделяешь любимому делу.

Конечно, после сложного трюка на грузовиках, Александр думает о следующем шаге. Но окончательный выбор пока не сделан. "Этот проект был сложным: и морально, и физически".

Главная цель Александра — не останавливаться и постоянно улучшать собственные результаты. Это же — его главный совет тем, кто только делает первые шаги в паркуре или фриране: "Если тебе что-то нравится, ты должен заниматься этим очень настойчиво. Чем больше сил ты прикладываешь, тем сильнее становишься сам. Все — в голове. Мышцы может накачать любой. Освоить технику может любой. Главный вопрос: как подойти к делу с умом, и сколько сил и времени ты готов тратить".