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П'яна Захарова заспівала на банкеті в російському МЗС пісню про партизанів: відеофакт

10.9тЧитати матеріал російською

Офіційний представник МЗС Російської Федерації Марія Захарова похвалилася відео з п'яними танцями і піснями в стінах міністерства.

На одному з роликів у Facebook сама "права рука" Лаврова співає італійську пісню про партизанів "Белла чао".

"Сьогодні був брифінг, який перетік у масницю з іноземними кореспондентами, потім корпоратив з нагоди 8 березня у виконанні чоловіків Департаменту інформації і друку, а завершується все проводами співробітників прес-центру в тривале закордонне відрядження. На струнних - журналіст із Еквадору. Ну, а наприкінці всі разом виконали "Bella ciao" і весь репертуар борців за незалежність Латинської Америки. І це свято ще не починалося", - похвалилася Захарова в соцмережі.

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Марія Захарова

Марія Захарова

Скрін відео

П'яна Захарова заспівала на банкеті в російському МЗС пісню про партизанів: відеофакт

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарову висміяли за нове безглузде фото.

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Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії8 Березня
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Гаврилов Александр
Гаврилов Александр
Махал Махалыч, Согласен, отметь 8 марта с головой в кастрюле.
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1
1
Гаврилов Александр
Гаврилов Александр
Желаю всем женщинам (и мужчинам) Украины, отметить 8 МАРТА, как Мария Захарова и компания, песнями и плясками, в лучших традиция "совка".
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1
2
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Гаврилов Александр, оставь себе, ебанько
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3
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Червоний Данило
Червоний Данило
русская пьянь! ничего нового! а потом русские обижаются, почему весь мир называет русских алкашами и конченными!
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