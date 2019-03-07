П'яна Захарова заспівала на банкеті в російському МЗС пісню про партизанів: відеофакт

Офіційний представник МЗС Російської Федерації Марія Захарова похвалилася відео з п'яними танцями і піснями в стінах міністерства.

На одному з роликів у Facebook сама "права рука" Лаврова співає італійську пісню про партизанів "Белла чао".

"Сьогодні був брифінг, який перетік у масницю з іноземними кореспондентами, потім корпоратив з нагоди 8 березня у виконанні чоловіків Департаменту інформації і друку, а завершується все проводами співробітників прес-центру в тривале закордонне відрядження. На струнних - журналіст із Еквадору. Ну, а наприкінці всі разом виконали "Bella ciao" і весь репертуар борців за незалежність Латинської Америки. І це свято ще не починалося", - похвалилася Захарова в соцмережі.

Марія Захарова Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарову висміяли за нове безглузде фото.

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