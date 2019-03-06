"Путин не дает уснуть?" Захарову высмеяли за новое нелепое фото

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова нарвалась на критику и насмешки, опубликовав новую фотографию.

Так, чиновница на своей странице в Instagram обнародовала селфи, сделанное на заднем сидении автомобиля. При этом она пожаловалась на недосып.

"Смотрю на свои вечно заспанные глазки и повторяю: "Не ври себе — ты никогда не выспишься", — подписала фото Захарова.

Мария Захарова instagram.com/mzakharovamid

"Спикер руссо-МИД Маша Захарова поставила сегодня фоточку - новую, но не свежую. "Заспанные глазки", разговоры с собой, инстинктивный поиск, чего бы нюхнуть ... Кокаиновая абстиненция детектед", — прокомментировал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

"Как лгать перестанете, так и выспитесь", "Путин не дает уснуть?" "Выглядите, как элитная проститутка", "Продайте шубу и накормите голодающих россиян", — пишут в комментариях под постом.

Мария Захарова politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова заявила, что США и НАТО готовят передачу оружия венесуэльской оппозиции. По ее словам, к этой операции привлекут украинскую компанию "Антонов".

Украинский журналист Роман Цимбалюк ярко пресек ее возмущения по этому поводу и разгромил циничную ложь Захаровой о якобы помощи РФ для Донбасса, под которой маскируют поставки оружия для оккупантов.

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