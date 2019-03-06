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"Путин не дает уснуть?" Захарову высмеяли за новое нелепое фото

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова нарвалась на критику и насмешки, опубликовав новую фотографию.

Так, чиновница на своей странице в Instagram обнародовала селфи, сделанное на заднем сидении автомобиля. При этом она пожаловалась на недосып.

"Смотрю на свои вечно заспанные глазки и повторяю: "Не ври себе — ты никогда не выспишься", — подписала фото Захарова.

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Мария Захарова

Мария Захарова

instagram.com/mzakharovamid

"Спикер руссо-МИД Маша Захарова поставила сегодня фоточку - новую, но не свежую. "Заспанные глазки", разговоры с собой, инстинктивный поиск, чего бы нюхнуть ... Кокаиновая абстиненция детектед", — прокомментировал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

"Как лгать перестанете, так и выспитесь", "Путин не дает уснуть?" "Выглядите, как элитная проститутка", "Продайте шубу и накормите голодающих россиян", — пишут в комментариях под постом.

"Путин не дает уснуть?" Захарову высмеяли за новое нелепое фото
"Путин не дает уснуть?" Захарову высмеяли за новое нелепое фото
"Путин не дает уснуть?" Захарову высмеяли за новое нелепое фото
"Путин не дает уснуть?" Захарову высмеяли за новое нелепое фото
"Путин не дает уснуть?" Захарову высмеяли за новое нелепое фото
"Путин не дает уснуть?" Захарову высмеяли за новое нелепое фото
"Путин не дает уснуть?" Захарову высмеяли за новое нелепое фото

Мария Захарова

Мария Захарова

politeka.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Захарова заявила, что США и НАТО готовят передачу оружия венесуэльской оппозиции. По ее словам, к этой операции привлекут украинскую компанию "Антонов".

Украинский журналист Роман Цимбалюк ярко пресек ее возмущения по этому поводу и разгромил циничную ложь Захаровой о якобы помощи РФ для Донбасса, под которой маскируют поставки оружия для оккупантов.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Мария ЗахароваАлексей Голобуцкий
Место
Россия
Теги
Новости РоссиифотографииInstagram
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