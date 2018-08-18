"Путин спасет!" Российские пенсионерки оконфузились с обращением к США

Российские пенсионерки записали видеообращение к американцам, в котором пообещали, что глава РФ Владимир Путин их спасет.

Ролик был выложен в сеть. "Ой девочки, мне так жаль американцев. Прямо не знаю, бедные люди рабочие. Их лишили всего, их ни за что там считают. Но мы надеемся, что Путин им поможет", - заявила одна из пенсионерок.

По их словам, они смотрят на жизнь американцев и плачут. Эти слова вызвали бурную реакцию в сети. "Бабушка, не плачь. Я живу в Америке и в день трачу столько, сколько ты пенсию за месяц получаешь", - написал один из пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, поклонницы главы Кремля пенсионного возраста из движения "Отряды Путина" в России демонстративно сожгли чучело президента США Дональда Трампа и пригрозили ему ядерной войной.