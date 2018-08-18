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"Путін врятує!" Російські пенсіонерки осоромилися зі зверненням до США

3.4тЧитати новину російською

Російські пенсіонерки записали відеозвернення до американців, у якому пообіцяли, що глава РФ Володимир Путін їх врятує.

Ролик був викладений у мережу. "Ой дівчатка, мені так шкода американців. Прямо не знаю, бідні люди робочі. Їх позбавили всього, їх ні за що там вважають. Але ми сподіваємося, що Путін їм допоможе", - заявила одна з пенсіонерок.

За їх словами, вони дивляться на життя американців і плачуть. Ці слова викликали бурхливу реакцію в мережі. "Бабуся, не плач. Я живу в Америці і за день витрачаю стільки, скільки ти пенсію за місяць отримуєш", - написав один з користувачів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, шанувальниці глави Кремля пенсійного віку з руху "Загони Путіна" в Росії демонстративно спалили опудало президента США Дональда Трампа і пригрозили йому ядерною війною.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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