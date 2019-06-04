Путин попал под раздачу из-за конфуза Трампа

В сети главе Кремля Владимиру Путину, из-за конфуза президента США Дональда Трампа во время визита к королеве Британии, припомнили его давние обещания.

Про инцидент с лидером американцев в Twitter написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Вы узнаете эту статуэтку? – Нет! – Ну, одна лошадь так похожа на другую": Директор Королевской коллекции рассказал, что Трамп не вспомнил оловянную статуэтку лошади, которую сам подарил королеве во время визита в прошлом году", – рассказал он.

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"Вы узнаете эту статуэтку? - Нет! - Ну, одна лошадь так похожа на другую": Директор Королевской коллекции рассказал, что Трамп не вспомнил оловянную статуэтку лошади, которую сам подарил королеве во время визита в прошлом году pic.twitter.com/uCnGlPyylE — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 3 июня 2019 г.

Однако пользователи сети писали, что кремлевский журналист только отвлекает внимание россиян от настоящих проблем. Также в комментариях припомнили, как Путин забыл свои политические обещания.

"Дима, шут с ней с этой лошадью! Наш то Путин забыл, что обещал россиянам не повышать пенсионный возраст и не избираться более двух сроков", "Судя по тому, что ежедневно лопочет Путин, он не помнит, что это же он говорил, как вчера, так и семь лет назад", "Кое-кто о поднятии пенсионного возраста: "Пока я президент, такого решения принято не будет". Видимо тоже подзабыл", "Это гораздо лучше лживых поцелуев Путиным икон", – вспоминали в сети.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп 3 июня прибыл с трехдневным государственным визитом в Великобританию. Первый день завершился торжественным приемом в его честь в Букингемском дворце.

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