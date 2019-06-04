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Путін потрапив під роздачу через конфуз Трампа

3.3тЧитати матеріал російською

У мережі главі Кремля Володимира Путіна, через конфуз президента США Дональда Трампа під час візиту до королеви Британії, пригадали його давні обіцянки.

Про інцидент із лідером американців у Twitter написав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смірнов.

"Ви впізнаеєте цю статуетку? – Ні! – Ну, один кінь так схожий на іншого": Директор Королівської колекції розповів, що Трамп не згадав олов'яну статуетку коня, яку сам подарував королеві під час візиту в минулому році", – розповів він.

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Однак користувачі мережі писали, що кремлівський журналіст тільки відволікає увагу росіян від справжніх проблем. Також у коментарях пригадали, як Путін забув свої політичні обіцянки.

"Дімо, та блазень з ним, з тим конем! Наш то Путін забув, що обіцяв росіянам не підвищувати пенсійний вік і не обиратися більше двох строків", "Судячи з того, що щодня белькоче Путін, він не пам'ятає, що це ж він говорив, як учора, так і сім років тому", "Дехто про підняття пенсійного віку: "Поки я президент, такого рішення ухвалено не буде". Мабуть теж призабувся", "Це набагато краще брехливих поцілунків Путіним ікон", – згадували в мережі.

Путін потрапив під роздачу через конфуз Трампа

Скріншот

Путін потрапив під роздачу через конфуз Трампа

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп 3 червня прибув із триденним державним візитом до Великої Британії. Перший день завершився урочистим прийомом на його честь у Букінгемському палаці.

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Володимир ПутінДональд Трамп
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CARGO 100
CARGO 100
А что обещал Порошенко? Он забыл? Или вы под кастрюлями не помните?
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
CARGO 100:"А что обещал Порошенко?" Вот именно! Кого эти российские пенсионеры волнуют! Статья-то о Порошенко.
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