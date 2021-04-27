Путин не понял, куда наливают вино на причастии: видео высмеяли в сети

В сети высмеяли новое видео с российским президентом Владимиром Путиным, который не смог понять, куда в церкви наливают вино для обряда причастия.

Ролик обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter. На кадрах сотрудники музея как раз демонстрировали лидеру страны-агрессора евхаристический набор приданого российской княгини Марии Александровны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"А вино-то куда наливается?". Путин и краткая лекция по процедуре причастия в императорском доме", – подписал краткий фрагмент с президентом РФ пропагандист Смирнов.

В нем четко слышно, что Путин несколько раз задает экскурсоводам вопрос о том, как и откуда в церковную чашу наливается вино. При этом никакие другие моменты таинства его не интересуют.

В комментариях пользователи не упустили возможность высмеять российского лидера, намекнув на его пристрастия и страхи.

"А взгляд такой бегающий: что бы сцапцарапать?", "Винишко отравленное?" – иронизируют пользователи микроблога.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 апреля в столице Чехии Праге у здания посольства России, которое расположено на площади Бориса Немцова, состоялась символичная акция протеста. Активисты группы "Капутин" установили пьедестал с золотым унитазом и надписью "голый убийца", на который посадили куклу Путина.

А в Сирии во время уличной акции портреты президента РФ, Башара Асада и ряда местных чиновников избивали тапочками. В арабском мире подобный жест символизирует наивысшую степень оскорбления.