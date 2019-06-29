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"Пустое место": россиян разозлил поступок Трюдо на саммите в Японии

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В сети активно обсуждают поступок премьер-министра Канады Джастина Трюдо на саммите G20 в Японии. Так, он сел на место президента РФ Владимира Путина, чем вызвал волну возмущения у российских пользователей.

Соответствующее фото опубликовано в Twitter Nasha Canada Newspaper. Оно собрало более 700 лайков.

"На саммите G20 Трюдо сел на место Путина. Когда у него спросили, зачем он это сделал, Джастин ответил: "Мне сказали, что если написано "Российская Федерация", значит, это – пустое место", – подписали фото.

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Джастин Трюдо в кресле Путина

Джастин Трюдо в кресле Путина

Twitter Nasha Canada Newspaper

"У Трюдо выходит шизофрения в острой форме? Все с "пустым местом" разговаривает, руки жмёт", "Каждому трюдо хочется побыть иногда путиным", "Канада - самая авторитетная страна!" Даже вот это смешнее, бестолочи", "Всё было чуток не так. Когда ВВП подошёл, трюмо подскочил и, с поклонами:"Присаживайтесь, я – погрел!" – разозлились россияне.

Но нашлись и пользователи, занявшие другую позицию. "Трюдо не мог так сказать, просто по одной причине, что он не дурак, в отличие от некоторых", "Имеет право, если к нему обращаются с просьбами жители этой территории", "Ну это фейк. Зачем опускаться до уровня россия24?" – написали другие.

Комментарии к посту о Джастине Трюдо

Комментарии к посту о Джастине Трюдо

Twitter Nasha Canada Newspaper

Комментарии к посту о Джастине Трюдо

Комментарии к посту о Джастине Трюдо

Twitter Nasha Canada Newspaper

Комментарии к посту о Джастине Трюдо

Комментарии к посту о Джастине Трюдо

Twitter Nasha Canada Newspaper

Комментарии к посту о Джастине Трюдо

Комментарии к посту о Джастине Трюдо

Twitter Nasha Canada Newspaper

Видео соответствующего "проступка" Трюда опубликовал в своем Twitter и журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов. "Премьер Канады Трюдо уселся на место Путина: не знает он, что в Грузии за такое бывает", – подписал он пост, который также собрал более 800 лайков и более сотни комментариев.

"Какой ефрейтор не мечтает стать Маршалом?!", "Место путина у параши", "Не желаю зла ему, не хочу чтоб он вляпался в раисю", "Было бы очень хорошо, если бы Джастин Трюдо занял место плешивого карлика в Кремле! На ближайшие 4 года!", "Он думает, если посидит на месте Путина, то таким же великим станет", – также по-разному отреагировали подписчики.

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Twitter Дмитрия Смирнова

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Twitter Дмитрия Смирнова

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Twitter Дмитрия Смирнова

Комментарии к посту

Комментарии к посту

Twitter Дмитрия Смирнова

Как сообщал OBOZREVATEL, 28-29 июня в Осаке (Япония) прошел саммит стран Большой двадцатки, на котором премьер-министр Великобритании Терез Мэй внезапно обратилась к Владимиру Путину с просьбой заняться деэскалацией ситуации в Украине.

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ivanov sergej
ivanov sergej
Взрыв пуканов у кастрюль.
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
да ему за честь в кресле ВВП посидеть!
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Putin Serjio
Putin Serjio
А где Украина на G20? Или страну из самого центра Европы не позвали? Ааа, страны 3 мира не участвуют... Их место унитащы мыть
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Putin Serjio:"А где Украина на G20? " Там же, где Россия на G7. :)
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