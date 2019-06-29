"Пусте місце": росіян розлютив вчинок Трюдо на саміті в Японії

У мережі активно обговорюють вчинок прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо на саміті G20 в Японії. Так, він сів на місце президента РФ Володимира Путіна, чим викликав хвилю обурення у російських користувачів.

Відповідне фото опубліковано в Twitter Nasha Canada Newspaper. Воно зібрало понад 700 лайків.

"На саміті G20 Трюдо сіл на місце Путіна. Коли у нього запитали, навіщо він це зробив, Джастін відповів: "Мені сказали, що якщо написано "Російська Федерація", значить, це – пусте місце", – підписали фото.

Джастін Трюдо в кріслі Путіна Twitter Nasha Canada Newspaper

"У Трюдо виходить шизофренія в гострій формі? Все з "порожнім місцем" розмовляє, руки тисне", "Кожному трюдо хочеться побути іноді путіним", "Канада - найавторитетніша країна!" Навіть ось це смішніше, безтолоч", "Все було трохи не так. Коли ВВП підійшов, Трюдо підскочив і, з поклонами: "Сідайте, я – погрів!" – розсердилися росіяни.

Але знайшлися і користувачі, які посіли іншу позицію. "Трюдо не міг так сказати, просто з однієї причини, що він не дурень, на відміну від деяких", "Має право, якщо до нього звертаються з проханнями мешканці цієї території", "Ну це фейк. Навіщо опускатися до рівня Росія24?" – написали інші.

Коментарі до посту про Джастіна Трюдо Twitter Nasha Canada Newspaper

Коментарі до посту про Джастіна Трюдо Twitter Nasha Canada Newspaper

Коментарі до посту про Джастіна Трюдо Twitter Nasha Canada Newspaper

Коментарі до посту про Джастіна Трюдо Twitter Nasha Canada Newspaper

На саміті G20 Трюдо сіл на місце Путіна. Коли у нього запитали, навіщо він це зробив, Джастін відповів:

- Мені сказали, що якщо написано "Російська Федерація", значить, це - пусте місце. pic.twitter.com/qIMtB1OJpY - Nasha Canada Newspaper🇨🇦 (@NashaCanada) June 29, 2019

Відео відповідного "проступку" Трюдо опублікував у своєму Twitter і журналіст Кремлівського пулу Дмитро Смирнов. "Прем'єр Канади Трюдо сів на місце Путіна: не знає він, що в Грузії за таке буває", – підписав він пост, який також зібрав понад 800 лайків і більше сотні коментарів.

"Який єфрейтор не мріє стати Маршалом?!", "Місце путина у параші", "Не хочу зла йому, не хочу щоб він вляпався в Раїси", "Було б дуже добре, якби Джастін Трюдо зайняв місце лисого карлика в Кремлі! на найближчі 4 роки!", "Він думає, якщо посидить на місці Путіна, то таким же великим стане", – також по-різному відреагували підписники.

Коментарі до посту Twitter Дмитра Смирнова

Коментарі до посту Twitter Дмитра Смирнова

Коментарі до посту Twitter Дмитра Смирнова

Коментарі до посту Twitter Дмитра Смирнова

Прем'єр Канади Трюдо сів на місце Путіна: Чи не знає він, що в Грузії за таке буває pic.twitter.com/M3BOpLlEzy - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) June 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28-29 червня в Осаці (Японія) пройшов саміт країн Великої двадцятки, на якому прем'єр-міністр Великобританії Терез Мей раптово звернулася до Володимира Путіна з проханням зайнятися деескалації ситуації в Україні.

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