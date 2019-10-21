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21 октября • обновлено в 20:50
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Придумал "план" еще 30 лет назад: Сивохо напомнили "знаковое" выступление в "КВН". Видео

1.8т Читать материал на украинском

Комик Сергей Сивохо, который получил должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны, еще 30 лет назад представил свой "план действий".

Аналогию провели на Telegram-канале "Русский сыч", напомнив выступление команды актера в "КВН", котороепоказали в 1988 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"План реинтеграции и восстановления Сергей Сивохо представил ровно тридцать лет назад, в 1989-м", – написал автор.

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Сивохо напомнили "знаковое" выступление в "КВН"

Сивохо напомнили "знаковое" выступление в "КВН"

"Я впереди на белом верблюде. За белым роялем... И я так мягко так по черным — ша буду́ буда́, по белым — ша буду́ буда́, по красным — ша буду́ буда́, по зелёным — сибиди сибиди сибиди сибиди па, ойеееееес. Хороший план, кстати", – процитировали комика.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Тег
СНБО
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