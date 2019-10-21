Головна Новини
21 жовтня • оновлено в 21:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Курйози

Придумав "план" іще 30 років тому: Сивохо нагадали "знаковий" виступ у "КВН". Відео

4.5т Читати матеріал російською

Комік Сергій Сивохо, який отримав посаду радника секретаря Ради національної безпеки й оборони, ще 30 років тому представив свій "план дій".

Аналогію провели на Telegram-каналі "Русский сыч", нагадавши виступ команди актора в "КВН", який показали в 1988 році (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"План реінтеграції та відновлення Сергій Сивохо представив рівно тридцять років тому, в 1989-му", – написав автор.

Новини
"Зробили недолюдей": Сивохо дорікнув Україні "втратою" Донбасу

Сивохо нагадали "знаковий" виступ у "КВН"

Сивохо нагадали "знаковий" виступ у "КВН"

"Я впереди на белом верблюде. За белым роялем... И я так мягко так по черным — ша буду́ буда́, по белым — ша буду́ буда́, по красным — ша буду́ буда́, по зелёным — сибиди сибиди сибиди сибиди па, ойеееееес. Гарний план, до речі", – процитували коміка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Тег
РНБО
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
35
3
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
15
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel