Придумав "план" іще 30 років тому: Сивохо нагадали "знаковий" виступ у "КВН". Відео

Комік Сергій Сивохо, який отримав посаду радника секретаря Ради національної безпеки й оборони, ще 30 років тому представив свій "план дій".

Аналогію провели на Telegram-каналі "Русский сыч", нагадавши виступ команди актора в "КВН", який показали в 1988 році (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"План реінтеграції та відновлення Сергій Сивохо представив рівно тридцять років тому, в 1989-му", – написав автор.

Сивохо нагадали "знаковий" виступ у "КВН"

"Я впереди на белом верблюде. За белым роялем... И я так мягко так по черным — ша буду́ буда́, по белым — ша буду́ буда́, по красным — ша буду́ буда́, по зелёным — сибиди сибиди сибиди сибиди па, ойеееееес. Гарний план, до речі", – процитували коміка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Сивохо офіційно оголосив про те, що став радником секретаря Ради нацбезпеки й оборони з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

За даними OBOZREVATEL, його хочуть зробити головним переговірником між президентом Володимиром Зеленським та жителями Донбасу.

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