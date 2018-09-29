МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Премия ''Страуса'': аромат туалетного Лаврова, облом с кофе и третья грудь

2.7тЧитать материал на украинском

Как-то величайший дипломат всех времен и народов князь Шарль Морис Тайлейран остроумно заметил, что "язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли". Но в XXI веке министр иностранных дел Сергей Лавров творчески переосмыслил наследие наполеоновского министра, и теперь у русских дипломатов что на уме, то и на языке. После знаменитой истории с "дебилами" самая "печальная лошадь" Кремля самокритично оценила место, в котором сегодня находится, пожалуй, вся российская дипломатия.

Во время Генассамблеи ООН глава российского МИДа заявил, что президент Украины Петр Порошенко по ошибке зашел в комнату, где находится переговорная россиян, в которой был сам Сергей Лавров. Все же появлению Петра Алексеевича в штаб-квартире россиян можно было бы придумать много "достойных" причин. Ну, например, соврать, что Порошенко зашел попросить у Лаврова снотворного со знаменитой кокаиновой начинкой, узнав, что в Нью-Йорк из России прилетела свежая дипломатическая почта. Или признаться, что стойкое амбре боярышника вскружило украинскому президенту голову, когда он проходил мимо дверей российской дипмисии. Но Лавров искренне признался: "Наверное, с туалетом перепутал".

Премия ''Страуса'': аромат туалетного Лаврова, облом с кофе и третья грудь

Сергей Лавров

Впрочем, удивительная откровенность Лаврова, вполне возможно, связана с испытанным им потрясением. Представьте себе нервное состояние российского министра после слов украинского президента на Генассамблее, что Россия скоро ответит за содеянное на Донбассе. А тут входит Порошенко и расстегивает ширинку… Жаль, что мы никогда не увидим глаза Лаврова в этот момент, а вот его слова точно заслуживают премии "Страуса".

Кофе от Небензи

Высокий представитель Европейского Союза Федерика Могерини на Генеральной ассамблее ООН отказалась принимать кофе у постоянного представителя РФ в Совете Безопасности Василия Небензи.

Лет 150 тому назад великий русский сатирик Салтыков-Щедрин пророчески написал "то не беда, если за рубль дают полрубля; а то будет беда, когда за рубль станут давать в морду".

Премия ''Страуса'': аромат туалетного Лаврова, облом с кофе и третья грудь

Василий Небензя и Федерика Могерини

Творил бы классик в путинскую эпоху, то наверняка творчески модифицировал свою цитату - "то не беда, что от кофе, предложенного российским чиновником, все отказываются, хуже будет, когда его заставят выпить все самому до дна". Чай с полонием, кофе с "Новичком" - эти изысканные напитки так прославили современную русскую кухню, что где-то в гробу грустно переворачивается Цезаре Борджиа — его черная слава маэстро отравлений уже не перенесет сравнения со "славными" временами Небензи и Боширова.

Время трехгрудых

В Милане на модном показе модели вышли на подиум с накладной третьей грудью, которая располагалась между двумя настоящими. Оно, с одной стороны, как бы кашу маслом не испортишь. Но, кажется, в этом подражательстве классике фантастики Голливуда в виде верховенского "Вспомнить все" углядываются очертания нового заговора.

Премия ''Страуса'': аромат туалетного Лаврова, облом с кофе и третья грудь

Dazed

Утонченные кутюрье, как известно, в своем большинстве принадлежат к сексуальному меньшинству. И "трехгрудые" женщины — эта явная попытка расколоть и так тающий день от дня лагерь мужского большинства. Вначале гетеро-мужики разделятся на любителей классики и модерна — то есть симметричных и асимметричных женщин. А потом и вовсе пустятся во все тяжкие. Премия "Страуса" уходит в Милан, а затейникам-модельерам хочется крикнуть голосом Януковича: "Остановитесь!"

Ваш страусовед, Роман Лазоренко

Читайте все новости по теме "Премия Страуса" на OBOZREVATEL.

Тема
Премия Страуса
Персоны
Петр ПорошенкоСергей ЛавровФедерика Могерини
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
26
Смешно
3
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Suhinin Pyotr
Suhinin Pyotr
СТАТЬЮ ЯВНО ПИСАЛ НЕ УКРАИНЕЦ,А СВИДОМЫЙ ХОХОЛ С ОДНОЙ ИЗВИЛИНОЙ=ДЕТСКИЙ САД
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Треба учредить премию самого гидного холуя в свите и перше мисто треба дать рагулю, шо стоял на колинях перед могилой ясновельможного амерского пана
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Наши блоги