Премия ''Страуса'': аромат туалетного Лаврова, облом с кофе и третья грудь

Как-то величайший дипломат всех времен и народов князь Шарль Морис Тайлейран остроумно заметил, что "язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли". Но в XXI веке министр иностранных дел Сергей Лавров творчески переосмыслил наследие наполеоновского министра, и теперь у русских дипломатов что на уме, то и на языке. После знаменитой истории с "дебилами" самая "печальная лошадь" Кремля самокритично оценила место, в котором сегодня находится, пожалуй, вся российская дипломатия.

Во время Генассамблеи ООН глава российского МИДа заявил, что президент Украины Петр Порошенко по ошибке зашел в комнату, где находится переговорная россиян, в которой был сам Сергей Лавров. Все же появлению Петра Алексеевича в штаб-квартире россиян можно было бы придумать много "достойных" причин. Ну, например, соврать, что Порошенко зашел попросить у Лаврова снотворного со знаменитой кокаиновой начинкой, узнав, что в Нью-Йорк из России прилетела свежая дипломатическая почта. Или признаться, что стойкое амбре боярышника вскружило украинскому президенту голову, когда он проходил мимо дверей российской дипмисии. Но Лавров искренне признался: "Наверное, с туалетом перепутал".

Сергей Лавров

Впрочем, удивительная откровенность Лаврова, вполне возможно, связана с испытанным им потрясением. Представьте себе нервное состояние российского министра после слов украинского президента на Генассамблее, что Россия скоро ответит за содеянное на Донбассе. А тут входит Порошенко и расстегивает ширинку… Жаль, что мы никогда не увидим глаза Лаврова в этот момент, а вот его слова точно заслуживают премии "Страуса".

Кофе от Небензи

Высокий представитель Европейского Союза Федерика Могерини на Генеральной ассамблее ООН отказалась принимать кофе у постоянного представителя РФ в Совете Безопасности Василия Небензи.

Лет 150 тому назад великий русский сатирик Салтыков-Щедрин пророчески написал "то не беда, если за рубль дают полрубля; а то будет беда, когда за рубль станут давать в морду".

Василий Небензя и Федерика Могерини

Творил бы классик в путинскую эпоху, то наверняка творчески модифицировал свою цитату - "то не беда, что от кофе, предложенного российским чиновником, все отказываются, хуже будет, когда его заставят выпить все самому до дна". Чай с полонием, кофе с "Новичком" - эти изысканные напитки так прославили современную русскую кухню, что где-то в гробу грустно переворачивается Цезаре Борджиа — его черная слава маэстро отравлений уже не перенесет сравнения со "славными" временами Небензи и Боширова.

Время трехгрудых

В Милане на модном показе модели вышли на подиум с накладной третьей грудью, которая располагалась между двумя настоящими. Оно, с одной стороны, как бы кашу маслом не испортишь. Но, кажется, в этом подражательстве классике фантастики Голливуда в виде верховенского "Вспомнить все" углядываются очертания нового заговора.

Dazed

Утонченные кутюрье, как известно, в своем большинстве принадлежат к сексуальному меньшинству. И "трехгрудые" женщины — эта явная попытка расколоть и так тающий день от дня лагерь мужского большинства. Вначале гетеро-мужики разделятся на любителей классики и модерна — то есть симметричных и асимметричных женщин. А потом и вовсе пустятся во все тяжкие. Премия "Страуса" уходит в Милан, а затейникам-модельерам хочется крикнуть голосом Януковича: "Остановитесь!"

Ваш страусовед, Роман Лазоренко