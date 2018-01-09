Православный шариат: в сети показали жестокую реальность РПЦ

В сети показали рисунок, который отражает особенности радикального российского православия, в частности священников Российской православной церкви.

Карикатуру нарисовал художник Андрей Петренко.

На картинке - "священнослужитель" РПЦ с золотым автоматом в руках вместо креста.

Под рясой церковника скрывается армейский камуфляж и берцы. На клобуке-балаклаве нарисована красная звезда как символ СССР.

Как сообщал "Обозреватель", в Чернигове возмущенные люди пришли под храм УПЦ МП из-за икон с царем России.