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Православный шариат: в сети показали жестокую реальность РПЦ

4.4тЧитать новость на украинском

В сети показали рисунок, который отражает особенности радикального российского православия, в частности священников Российской православной церкви.

Карикатуру нарисовал художник Андрей Петренко.

На картинке - "священнослужитель" РПЦ с золотым автоматом в руках вместо креста.

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Место
Россия
Объекты
РПЦФСБУПЦ КПУПЦ МП
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