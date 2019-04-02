"Посмотри на эту скотину, она же вся обоср*нная!" Видео Лукашенко и Путина взорвало сеть

Сеть взорвало видео, на котором слова президента Беларуси Александра Лукашенко из коровника, где он ранее возмутился условиям содержания животных, наложили на момент его встречи с лидером РФ Владимиром Путиным.

Соответствующий ролик из Telegram-канала "Вести из ДурДома" разместил в Twitter блогер Фашик Донецкий. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На видео корреспондент рассказывает о том, что несмотря на деловой характер встречи, Лукашенко позволил себе проявить эмоции.

"Ты посмотри на эту скотину, она же вся обоср*нная!" – произнес внезапно Лукашенко, показывая на Путина, который в свою очередь виновато опустил глаза.

Пользователи пришли в восторг от забавного ролика.

"Как это все естественно, прямолинейно и главное в точку,стоящую рядом", "Под стулом", "Оскар", "Порвало в клочья", "Сказал, как есть, даже добавить нечего", "Это шедевр", "Ты посмотри. А скотинка так обиженно глазки опустила", – отметили в комментариях.

При этом, видео собрало почти 450 ретвитов и около 800 лайков за день.

Лукашенко и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что не все белорусы могут позволить себе "копыта почистить" в дорогом салоне, чем вызвал гнев в сети.

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