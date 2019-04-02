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"Подивися на цю худобу, вона ж вся обіср*на!" Відео Лукашенка і Путіна підірвало мережу

2.6тЧитати матеріал російською

Мережу підірвало відео, на якому слова президента Білорусі Олександра Лукашенка з корівника, де він раніше обурився умовам утримання тварин, наклали на момент його зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним.

Відповідний ролик із Telegram-каналу "Вести из ДурДома" розмістив у Twitter блогер Фашик Донецкий. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На відео кореспондент розповідає про те, що незважаючи на діловий характер зустрічі, Лукашенко дозволив собі проявити емоції.

"Ти подивися на цю худобу, вона ж вся обіср*на!" – промовив раптово Лукашенко, показуючи на Путіна, який у свою чергу винувато опустив очі.

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Користувачі прийшли в захват від веселого ролика.

"Як це все природно, прямолінійно і головне в точку, що стоїть поруч", "Під стільцем", "Оскар", "Порвало на шматки", "Сказав, як є, навіть додати нічого", "Це шедевр", "Ти подивися . А худоба так ображено очі опустила", – відзначили в коментарях.

При цьому, відео зібрало майже 450 ретвітів і близько 800 лайків за день.

"Подивися на цю худобу, вона ж вся обіср*на!" Відео Лукашенка і Путіна підірвало мережу
"Подивися на цю худобу, вона ж вся обіср*на!" Відео Лукашенка і Путіна підірвало мережу
"Подивися на цю худобу, вона ж вся обіср*на!" Відео Лукашенка і Путіна підірвало мережу
"Подивися на цю худобу, вона ж вся обіср*на!" Відео Лукашенка і Путіна підірвало мережу
"Подивися на цю худобу, вона ж вся обіср*на!" Відео Лукашенка і Путіна підірвало мережу
"Подивися на цю худобу, вона ж вся обіср*на!" Відео Лукашенка і Путіна підірвало мережу

Лукашенко і Путін

Лукашенко і Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що не всі білоруси можуть дозволити собі "копита почистити" в дорогому салоні, чим викликав гнів у мережі.

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Тема
курйози
Особи
Олександр ЛукашенкоВолодимир Путін
Тег
курйоз
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Смешно, мы, украинцы, любим смеяться таким смешным юмором! Ой, абоз, опять порадовал мой интеллект. Пойду свинятке своей расскажу! Я же тупой. Спасибо абоз, что знаешь мой уровень IQ.
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