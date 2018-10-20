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''Последствия украинизации'': росСМИ потроллили за грубую ошибку

20.3тЧитать материал на украинском

Пропагандистский телеканал "Россия 24" оконфузился из-за безграмотной надписи в эфире.

Российский канал стал мишенью для троллинга интернет-пользователей после того, как допустил ошибку в слове "русский".

В телеэфире появилась заставка с надписью "Руский значит..." Также в соцсетях заметили, что надпись выполнена в цветах украинского флага, и напоминает разработанный в Украине бренд Ukraine Now.

''Последствия украинизации'': росСМИ потроллили за грубую ошибку
''Последствия украинизации'': росСМИ потроллили за грубую ошибку
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Интернет-пользователи активно комментируют ляп российских телевизионщиков и шутят об "украинизации" росСМИ:

"Маркетинговая программа украинского правительства Ukraine Now уже опережает плановые показатели эффективности";

"Послали своих на федеральном телевидении";

"Это последствия жестокой украинизации, люди уже грамоту забыли";

"Вот каратели...";

"руСкий?";

"Это конкурс "Придумайте третье слово"?

"С одним "с"? Очень странно".

''Последствия украинизации'': росСМИ потроллили за грубую ошибку
''Последствия украинизации'': росСМИ потроллили за грубую ошибку
''Последствия украинизации'': росСМИ потроллили за грубую ошибку
''Последствия украинизации'': росСМИ потроллили за грубую ошибку

Как сообщал OBOZREVATEL. ранее катарский телеканал Al Jazeera допустил грубую ошибку в материале о взрывах и массовом расстреле в крымском городе Керчь. Из-за опечатки редактора, стрелком, устроившим теракт, назвали т.н. "главу правительства" оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаРоссийско-украинский конфликт
Место
Россия
Объект
СМИ
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Если был чухонцем прадед твой, Дед и бабка ели ягель под Тывой, Если твой отец удмурт, а мать тунгуска... Значит в паспорте запишут, что ты рУзкий
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Поспеев Борис
Поспеев Борис
А если кто интересуется, то на России народ катострофически перестал выговаривать около 30% букв. Про письмо и того хуже. Всё это замечено на форумах, в фильмах и при личном общении. Те же проблеммы есть и у нас, но это уже в основном среди молодёжи. Впрочем всё же намного меньше.
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Олег Пикетов
Олег Пикетов
Улус опять блеснул . Мало безграмотности . Веселей другая надпись в верху :" Россия дает кредит Египту 25 миллиардов зелени для постройки АЭС " Денёг нет ,но вы пашите экс пенсионеры . И кредит опять подарят ? Так на х.... мне такая рюская срана .
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