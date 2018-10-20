''Последствия украинизации'': росСМИ потроллили за грубую ошибку

Пропагандистский телеканал "Россия 24" оконфузился из-за безграмотной надписи в эфире.
Российский канал стал мишенью для троллинга интернет-пользователей после того, как допустил ошибку в слове "русский".
В телеэфире появилась заставка с надписью "Руский значит..." Также в соцсетях заметили, что надпись выполнена в цветах украинского флага, и напоминает разработанный в Украине бренд Ukraine Now.
Интернет-пользователи активно комментируют ляп российских телевизионщиков и шутят об "украинизации" росСМИ:
"Маркетинговая программа украинского правительства Ukraine Now уже опережает плановые показатели эффективности";
"Послали своих на федеральном телевидении";
"Это последствия жестокой украинизации, люди уже грамоту забыли";
"Вот каратели...";
"руСкий?";
"Это конкурс "Придумайте третье слово"?
"С одним "с"? Очень странно".
Как сообщал OBOZREVATEL. ранее катарский телеканал Al Jazeera допустил грубую ошибку в материале о взрывах и массовом расстреле в крымском городе Керчь. Из-за опечатки редактора, стрелком, устроившим теракт, назвали т.н. "главу правительства" оккупированного Крыма Сергея Аксенова.
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