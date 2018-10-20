''Последствия украинизации'': росСМИ потроллили за грубую ошибку

Пропагандистский телеканал "Россия 24" оконфузился из-за безграмотной надписи в эфире.

Российский канал стал мишенью для троллинга интернет-пользователей после того, как допустил ошибку в слове "русский".

В телеэфире появилась заставка с надписью "Руский значит..." Также в соцсетях заметили, что надпись выполнена в цветах украинского флага, и напоминает разработанный в Украине бренд Ukraine Now.

Интернет-пользователи активно комментируют ляп российских телевизионщиков и шутят об "украинизации" росСМИ:

"Маркетинговая программа украинского правительства Ukraine Now уже опережает плановые показатели эффективности";

"Послали своих на федеральном телевидении";

"Это последствия жестокой украинизации, люди уже грамоту забыли";

"Вот каратели...";

"руСкий?";

"Это конкурс "Придумайте третье слово"?

"С одним "с"? Очень странно".

Как сообщал OBOZREVATEL. ранее катарский телеканал Al Jazeera допустил грубую ошибку в материале о взрывах и массовом расстреле в крымском городе Керчь. Из-за опечатки редактора, стрелком, устроившим теракт, назвали т.н. "главу правительства" оккупированного Крыма Сергея Аксенова.