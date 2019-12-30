"Порвемо вас! У вас дірка більша!" Путін відзначився безглуздим жартом: відео

Глава РФ Володимир Путін відзначився черговим безглуздим жартом.

Відео опублікував журналіст Кремля Дмитро Смирнов в Twitter. У перерві хокейного матчу на Червоній площі Путін пригрозив "порвати" своїх суперників.

"Я кукурудзу з'їв, Сергій Кужугетович – пончик. Зараз порвемо вас! Наш-то пончик з солдатської їдальні. А ваш якийсь, його і не видно. У вас дірка більша, ніж пончик!" – пожартував Путін.

У перерві матчу на Красній площі.

Путін: Я кукурудзу з'їв, Сергій Кужугетович - пончик. Зараз порвемо вас!

Бутман: Ми теж з'їли!

Путін: Наш-то пончик з солдатської їдальні. А ваш якийсь, його і не видно. У вас дірка більше, ніж пончик! pic.twitter.com/aOUW6WNDUz - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) December 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2019 року Путін став посміховиськом в мережі під час хокейного гала-матчу Нічної хокейної ліги в Сочі.

Глава РФ, в команді якого грав також міністр оборони Сергій Шойгу, закинув десять шайб у ворота противника (14:7).

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