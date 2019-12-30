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30 грудня • оновлено в 03:10
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"Порвемо вас! У вас дірка більша!" Путін відзначився безглуздим жартом: відео

1.2т
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Глава РФ Володимир Путін відзначився черговим безглуздим жартом.

Відео опублікував журналіст Кремля Дмитро Смирнов в Twitter. У перерві хокейного матчу на Червоній площі Путін пригрозив "порвати" своїх суперників.

"Я кукурудзу з'їв, Сергій Кужугетович – пончик. Зараз порвемо вас! Наш-то пончик з солдатської їдальні. А ваш якийсь, його і не видно. У вас дірка більша, ніж пончик!" – пожартував Путін.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні 2019 року Путін став посміховиськом в мережі під час хокейного гала-матчу Нічної хокейної ліги в Сочі.

Глава РФ, в команді якого грав також міністр оборони Сергій Шойгу, закинув десять шайб у ворота противника (14:7).

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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