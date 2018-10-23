МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Курьезы

''Помянем колбасу из Захарченко'': в Донецке рассмешили скорбной рекламой

4.8тЧитать материал на украинском

В оккупированном Донецке рекламу колбасных изделий повесили на место скорбного баннера с ликвидированным главарем "ДНР" Александром Захарченко.

Примечательно, что на фото, обнародованном в Twitter Necro Mancer, траурные свечи по бокам "триптиха" так и остались нетронутыми и теперь обрамляют колбасу из свежемороженного мяса.

"Для кого-то место берегут, свечи не снимают", "Какая приятная реклама", "Просто поминки колбасы", - пишут в комментариях пользователи.

Новости
Покушение на Захарченко: стало известно, что сгубило главаря ''ДНР''

''Помянем колбасу из Захарченко'': в Донецке рассмешили скорбной рекламой

''Помянем колбасу из Захарченко'': в Донецке рассмешили скорбной рекламой

''Помянем колбасу из Захарченко'': в Донецке рассмешили скорбной рекламой

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине объяснили убийства Захарченко и Моторолы.

Персона
Александр Захарченко
Место
УкраинаДонецк
Объекты
ДНРНовости ДНРтеррористы "ДНР"
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
80
Смешно
0
Интересно
0
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Галицький Данило
Галицький Данило
Логично, следующий баннер, сруцкий миръ в новоотсосии при свечах.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги