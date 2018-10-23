''Помянем колбасу из Захарченко'': в Донецке рассмешили скорбной рекламой

В оккупированном Донецке рекламу колбасных изделий повесили на место скорбного баннера с ликвидированным главарем "ДНР" Александром Захарченко.

Примечательно, что на фото, обнародованном в Twitter Necro Mancer, траурные свечи по бокам "триптиха" так и остались нетронутыми и теперь обрамляют колбасу из свежемороженного мяса.

"Для кого-то место берегут, свечи не снимают", "Какая приятная реклама", "Просто поминки колбасы", - пишут в комментариях пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине объяснили убийства Захарченко и Моторолы.