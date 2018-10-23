''Пом'янемо ковбасу із Захарченка'': в Донецьку розсмішили скорботною рекламою

В окупованому Донецьку рекламу ковбасних виробів повісили на місце скорботного банера з ліквідованим ватажком "ДНР" Олександром Захарченком.

Характерно, що на фото, оприлюдненому у Twitter Necro Mancer, жалобні свічки з боків "триптиха" так і залишилися недоторканими і тепер обрамляють ковбасу зі свіжомороженого м'яса.

"Для когось місце бережуть, свічки не знімають", "Яка приємна реклама", "Просто поминки ковбаси", — пишуть у коментарях користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пояснили вбивства Захарченка та Мотороли.