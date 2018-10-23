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''Пом'янемо ковбасу із Захарченка'': в Донецьку розсмішили скорботною рекламою

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В окупованому Донецьку рекламу ковбасних виробів повісили на місце скорботного банера з ліквідованим ватажком "ДНР" Олександром Захарченком.

Характерно, що на фото, оприлюдненому у Twitter Necro Mancer, жалобні свічки з боків "триптиха" так і залишилися недоторканими і тепер обрамляють ковбасу зі свіжомороженого м'яса.

"Для когось місце бережуть, свічки не знімають", "Яка приємна реклама", "Просто поминки ковбаси", — пишуть у коментарях користувачі.

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Замах на Захарченка: стало відомо, що згубило ватажка ''ДНР''

''Пом'янемо ковбасу із Захарченка'': в Донецьку розсмішили скорботною рекламою

''Пом'янемо ковбасу із Захарченка'': в Донецьку розсмішили скорботною рекламою

''Пом'янемо ковбасу із Захарченка'': в Донецьку розсмішили скорботною рекламою

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пояснили вбивства Захарченка та Мотороли.

Особа
Олександр Захарченко
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
ДНРНовини ДНРтерористи "ДНР"
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Колбаса "Ватоправославная": съешь кусочек - встреться с Захерченко )))))
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Галицький Данило
Галицький Данило
Логично, следующий баннер, сруцкий миръ в новоотсосии при свечах.
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