''Пом'янемо ковбасу із Захарченка'': в Донецьку розсмішили скорботною рекламою

В окупованому Донецьку рекламу ковбасних виробів повісили на місце скорботного банера з ліквідованим ватажком "ДНР" Олександром Захарченком.
Характерно, що на фото, оприлюдненому у Twitter Necro Mancer, жалобні свічки з боків "триптиха" так і залишилися недоторканими і тепер обрамляють ковбасу зі свіжомороженого м'яса.
"Для когось місце бережуть, свічки не знімають", "Яка приємна реклама", "Просто поминки ковбаси", — пишуть у коментарях користувачі.
Знайшов-таки фото цієї знаменитої композиції #Донецьк #Захарченко @ tukva2017 pic.twitter.com/k3OGgTnhlW— Necro Mancer (@ 666_mancer) 21 жовтня 2018 р.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пояснили вбивства Захарченка та Мотороли.