"Поймали" прямо в Раде: нардеп от "Слуги народа" решил изменить внешность. Видео

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Дмитрий Любота экспериментировал со своей внешностью во время заседания Верховной Рады 17 января.

Как передает TK Media, политик увлекся фоторедактором. Он интересовался, как будет выглядеть в старости, подойдет ли ему другая прическа и татуировки на лице.

Результатами экспериментов Любота делился со своими коллегами. При этом нардеп не забывал о работе – успевал голосовать за законопроекты.

Дмитрий Любота

Отметим, Дмитрий Любота является членом комитета ВР по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом. Также он входит в состав постоянной делегации в Парламентской ассамблее ЕС – Восточные соседи.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Верховной Раде нардеп от ОПЗЖ Илья Кива попался за просмотром интимных фотографий, а представитель "Голоса" Ярослав Юрчишин ковырялся в носу.

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