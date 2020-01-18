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19 січня • оновлено в 01:39
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"Спіймали" прямо в Раді: нардеп від "Слуги народу" вирішив змінити зовнішність. Відео

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Любота експериментував зі своєю зовнішністю під час засідання Верховної Ради 17 січня.

Як передає TK Media, політик захопився фоторедактором. Він цікавився, як буде виглядати в старості, чи підійде йому інша зачіска і татуювання на обличчі.

Результатами експериментів Любота ділився зі своїми колегами. При цьому нардеп не забував про роботу – встигав голосувати за законопроекти.

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Дмитро Любота

Дмитро Любота

Відзначимо, Дмитро Любота є членом комітету ВР з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Також він входить до складу постійної делегації в Парламентській асамблеї ЄС – Східні сусіди.

Як писав OBOZREVATEL, недавно у Верховній Раді нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива попався за переглядом інтимних фотографій, а представник "Голосу" Ярослав Юрчишин копирсався в носі.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Київ
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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