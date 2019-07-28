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Похлопал девочку по попе: Путин опять приставал к детям. Момент попал на видео

3.4т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин после парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге в очередной раз продемонстрировал свою "любовь" к маленьким детям.

Соответствующее видео разместил в своем микроблоге в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, а також RT (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Ну как вам? Понравилось? Путин после парада пообщался с семьями, пострадавшими от наводнения в Тулуне, он накануне сам пригласил их в Санкт-Петербург", – подписал он под роликом.

Путин трогает мальчиков

Путин трогает мальчиков

кадр из видео

На видео Путин сначала подошел к семье с двумя мальчикам, на плечи которых положил руки во время разговора. После этого он подошел к мужчине, который держал маленькую девочку на плече. Президент РФ после короткой реплики похлопал ребенка по попе.

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В комментариях бурно отреагировали на показной парад и странную любовь Путина к маленьким мальчикам.

"Почему х*йло все время тянет свои пакши к маленьким мальчикам", "Им жить негде, а он их спрашивает про го**опарад. щенка пусть еще подарит, старый маразматик", "Совсем пиз*ец… Володя обос*анец принял парад. Рейтинг ниже плинтуса, уважения ноль", – прокомментировали в сети.

Путин хлопает ребенка по попе

Путин хлопает ребенка по попе

кадр из видео

Похлопал девочку по попе: Путин опять приставал к детям. Момент попал на видео
Похлопал девочку по попе: Путин опять приставал к детям. Момент попал на видео
Похлопал девочку по попе: Путин опять приставал к детям. Момент попал на видео
Похлопал девочку по попе: Путин опять приставал к детям. Момент попал на видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на нездоровую любовь Путина к детям пользователи обратили внимание уже давно. Например, вся Россия недоумевала после странного поступка российского президента во время встречи с туристами у Кремля. Тогда Путин поцеловал 5-летнего мальчика в живот.

9 июля он вновь озадачил сеть странным поведением в компании маленького мальчика, которого трогал за голову. Позже его разгромили из-за встречи в Кремле с семьями пострадавшими от наводнения в Тулуне. Он внезапно обратился к девочке и попросил ее станцевать.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия Санкт-Петербург
Тег
дети
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Они там точно все с ума сходят. Лучше бы своих настоящих педофилов сажали, вместо того чтобы чепуху нести. Что ни день так на обозе новость - педофил со стажем надругался над ребенком... Деградация нации налицо.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
В Йевроппе сейчас в моде любить взрослых мальчиков или бородатых девочек, а самый писк - это трансгэндэры-гермафродиты, т.е. двуполые. Ох, как безнадежно отстала немытая со своими традиционными семейными ценностями.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Так оно всё таки всплыло, со дна Финского залива. А надежда теплилась. Жаль...
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