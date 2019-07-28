Похлопал девочку по попе: Путин опять приставал к детям. Момент попал на видео

Президент России Владимир Путин после парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге в очередной раз продемонстрировал свою "любовь" к маленьким детям.

Соответствующее видео разместил в своем микроблоге в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, а також RT (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Ну как вам? Понравилось? Путин после парада пообщался с семьями, пострадавшими от наводнения в Тулуне, он накануне сам пригласил их в Санкт-Петербург", – подписал он под роликом.

Путин трогает мальчиков кадр из видео

На видео Путин сначала подошел к семье с двумя мальчикам, на плечи которых положил руки во время разговора. После этого он подошел к мужчине, который держал маленькую девочку на плече. Президент РФ после короткой реплики похлопал ребенка по попе.

В комментариях бурно отреагировали на показной парад и странную любовь Путина к маленьким мальчикам.

"Почему х*йло все время тянет свои пакши к маленьким мальчикам", "Им жить негде, а он их спрашивает про го**опарад. щенка пусть еще подарит, старый маразматик", "Совсем пиз*ец… Володя обос*анец принял парад. Рейтинг ниже плинтуса, уважения ноль", – прокомментировали в сети.

Путин хлопает ребенка по попе кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, на нездоровую любовь Путина к детям пользователи обратили внимание уже давно. Например, вся Россия недоумевала после странного поступка российского президента во время встречи с туристами у Кремля. Тогда Путин поцеловал 5-летнего мальчика в живот.

9 июля он вновь озадачил сеть странным поведением в компании маленького мальчика, которого трогал за голову. Позже его разгромили из-за встречи в Кремле с семьями пострадавшими от наводнения в Тулуне. Он внезапно обратился к девочке и попросил ее станцевать.

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