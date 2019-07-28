Поплескав дівчинку по попі: Путін знову чіплявся до дітей. Момент потрапив на відео

Президент Росії Володимир Путін після параду на честь Дня ВМФ у Санкт-Петербурзі вкотре продемонстрував свою "любов" до маленьких дітей.

Відповідне відео розмістив у своєму мікроблозі в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов, а також RT (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Ну як вам? Сподобалося? Путін після параду поспілкувався з сім'ями, які постраждали від повені у Тулуні, він напередодні сам запросив їх до Санкт-Петербургу", – підписав він під роликом.

Путін чіпає хлопчиків кадр з відео

На відео Путін спочатку підійшов до сім'ї з двома хлопчикам, на плечі яких поклав руки під час розмови. Після цього він підійшов до чоловіка, який тримав маленьку дівчинку на плечі. Президент РФ після короткої репліки поплескав дитину по попі.

У коментарях бурхливо відреагували на показний парад і дивну любов Путіна до маленьких хлопчиків.

"Чому х*йло весь час тягне свої пакши до маленьких хлопчиків", "Їм жити немає де, а він їх питає про ла**опарад. Цуценя нехай ще подарує, старий маразматик", "Зовсім пиз*ець ... Володя обос*анець прийняв парад. Рейтинг нижче плінтуса, поваги нуль", – прокоментували в мережі.

Путін ляскає дитину по попі кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, на нездорову любов Путіна до дітей користувачі звернули увагу вже давно. Наприклад, вся Росія дивувалася після дивного вчинку російського президента під час зустрічі з туристами у Кремля. Тоді Путін поцілував 5-річного хлопчика в живіт.

9 липня він знову спантеличив мережу дивною поведінкою в компанії маленького хлопчика, якого чіпав за голову. Пізніше його розгромили через зустрічі в Кремлі з сім'ями потерпілих від повені в Тулуні. Він раптово звернувся до дівчинки і попросив її станцювати.

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