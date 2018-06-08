Подготовка к ЧМ-2018: как опозорилась Россия

Власти российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу, в панике пытаются навести "лоск".

Знаковое для РФ событие состоится в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону. Приготовления периодически доходят до абсурда: раскрашенные фасады домов, нарисованные окна с счастливыми людьми и цветами. Об этом сообщает НВ, опубликовав снимки из соцсетей и местных СМИ.

О том, что происходит в преддверии ЧМ-2018 в России также пишут западные СМИ. Так, например, в конце мая ежедневная газета Италии Corriere della Sera опубликовала статью "Мундиаль 2018: Путин заказывает рестайлинг российских городов, чтобы скрыть деградацию".

"Фасады ветхих зданий были перекрашены и украшены муралами в стиле прованс, в то время как жители жалуются на ограничительные меры", - сказано в статье.

В Самаре обветшалые фасады домов и заборы залили яркой краской поверх окон и разрушенных элементов. Стоимость работ по благоустройству оценили в 11 млрд рублей.

В Самаре к чемпионату Мира по футболу 2018...

- покрасили фасады старых домов вместе с окнами

и только спереди pic.twitter.com/OdfINISgXO — славянин (@serbret981) 12 травня 2018 р.

В Калининграде власти озаботились непривлекательным месторасположением нового стадиона, путь к которому был возведен на болотистом пустыре через полупустую промзону. Проемы окон в заброшенной целлюлозно-бумажной фабрике Дарита завесили баннерами в розово-сиреневых цветах.

Калининград

Калининград

В Казани "отремонтировали" траву возле стадиона, выкрасив ее в зеленый цвет.

Казань

В Екатеринбурге "обновили" красную линию, которая соединяет главные достопримечательности в центре города. Сначала ее нанесли слишком бледно, после чего решили ее докрасить под дождем. В результате, линия получилась кривой, и расползлась пятнами по асфальту. А граффити вдоль набережной Городского пруда замазали краску, не подходящую по цвету.

Екатеринбург

Екатеринбург

В Ростове-на-Дону обновили один из домов на проспекте Шолохова, нарисовав в окнах счастливых людей. Кроме того, были установлены около 250 баннеров, закрывающие разрушенные здания в историческом центре.

Ростов-на-Дону

В Волгограде экстренно пытались реконструировать тротуары и дороги, не оставив пространства пешеходам.

Волгоград

Волгоград

Как сообщал OBOZREVATEL, российские чиновники опозорились с выбором места для рекламы к ЧМ-2018.