Подготовка к ЧМ-2018: как опозорилась Россия

Власти российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу, в панике пытаются навести "лоск".
Знаковое для РФ событие состоится в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону. Приготовления периодически доходят до абсурда: раскрашенные фасады домов, нарисованные окна с счастливыми людьми и цветами. Об этом сообщает НВ, опубликовав снимки из соцсетей и местных СМИ.
О том, что происходит в преддверии ЧМ-2018 в России также пишут западные СМИ. Так, например, в конце мая ежедневная газета Италии Corriere della Sera опубликовала статью "Мундиаль 2018: Путин заказывает рестайлинг российских городов, чтобы скрыть деградацию".
"Фасады ветхих зданий были перекрашены и украшены муралами в стиле прованс, в то время как жители жалуются на ограничительные меры", - сказано в статье.
В Самаре обветшалые фасады домов и заборы залили яркой краской поверх окон и разрушенных элементов. Стоимость работ по благоустройству оценили в 11 млрд рублей.
В Самаре к чемпионату Мира по футболу 2018...— славянин (@serbret981) 12 травня 2018 р.
- покрасили фасады старых домов вместе с окнами
и только спереди pic.twitter.com/OdfINISgXO
В Калининграде власти озаботились непривлекательным месторасположением нового стадиона, путь к которому был возведен на болотистом пустыре через полупустую промзону. Проемы окон в заброшенной целлюлозно-бумажной фабрике Дарита завесили баннерами в розово-сиреневых цветах.
Калининград
Калининград
В Казани "отремонтировали" траву возле стадиона, выкрасив ее в зеленый цвет.
Казань
В Екатеринбурге "обновили" красную линию, которая соединяет главные достопримечательности в центре города. Сначала ее нанесли слишком бледно, после чего решили ее докрасить под дождем. В результате, линия получилась кривой, и расползлась пятнами по асфальту. А граффити вдоль набережной Городского пруда замазали краску, не подходящую по цвету.
Екатеринбург
Екатеринбург
В Ростове-на-Дону обновили один из домов на проспекте Шолохова, нарисовав в окнах счастливых людей. Кроме того, были установлены около 250 баннеров, закрывающие разрушенные здания в историческом центре.
Ростов-на-Дону
В Волгограде экстренно пытались реконструировать тротуары и дороги, не оставив пространства пешеходам.
Волгоград
Волгоград
Как сообщал OBOZREVATEL, российские чиновники опозорились с выбором места для рекламы к ЧМ-2018.
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