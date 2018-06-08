Підготовка до ЧС-2018: як зганьбилася Росія

Влада російських міст, в яких пройдуть матчі чемпіонату світу з футболу, в паніці намагається навести "блиск".

Знакова для РФ подія відбудеться в Москві, Санкт-Петербурзі, Сочі, Єкатеринбурзі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Самарі, Нижньому Новгороді, Саранську і Ростові-на-Дону. Приготування періодично доходять до абсурду: розфарбовані фасади будинків, намальовані вікна з щасливими людьми і квітами. Про це повідомляє НВ, опублікувавши знімки з соцмереж і місцевих ЗМІ.

Про те, що відбувається напередодні ЧС-2018 у Росії також пишуть західні ЗМІ. Так, наприклад, в кінці травня щоденна газета Італії Corriere della Sera опублікувала статтю "Мундіаль 2018: Путін замовляє рестайлінг російських міст, щоб приховати деградацію".

"Фасади старих будівель були перефарбовані і прикрашені муралами в стилі прованс, в той час як жителі скаржаться на обмежувальні заходи", - сказано в статті.

У Самарі застарілі фасади будинків і паркани залили яскравою фарбою поверх вікон і зруйнованих елементів. Вартість робіт з благоустрою оцінили в 11 млрд рублів.

У Самарі до чемпіонату Світу з футболу 2018 ...

- пофарбували фасади старих будинків разом з вікнами

і тільки спереду pic.twitter.com/OdfINISgXO - слов'янин (@ serbret981) 12 травня 2018 р.

У Калінінграді влада занепокоєна непривабливим місцем розташування нового стадіону, шлях до якого був зведено на болотистому пустирі через напівпорожню промзону. Прорізи вікон у покинутій целюлозно-паперовій фабриці завісили банерами в рожево-бузкових квітах.

Калінінград

Калінінград

У Казані "відремонтували" траву біля стадіону, пофарбувавши її в зелений колір.

Казань

У Єкатеринбурзі "оновили" червону лінію, яка з'єднує головні визначні пам'ятки в центрі міста. Спочатку її нанесли дуже блідо, після чого вирішили дофурбувати під дощем. В результаті, лінія вийшла кривою, і розповзлася плямами по асфальту. А графіті уздовж набережної Міського ставка замазали фарбою, що не підходить за кольором.

Єкатеринбург

Єкатеринбург

У Ростові-на-Дону оновили один з будинків на проспекті Шолохова, намалювавши у вікнах щасливих людей. Крім того, було встановлено близько 250 банерів, що закривають зруйновані будівлі в історичному центрі.

Ростов-на-Дону

У Волгограді екстрено намагалися реконструювати тротуари і дороги, не залишивши простору пішоходам.

Волгоград

Волгоград

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські чиновники зганьбилися з вибором місця для реклами до ЧС-2018.