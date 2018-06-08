Підготовка до ЧС-2018: як зганьбилася Росія

Влада російських міст, в яких пройдуть матчі чемпіонату світу з футболу, в паніці намагається навести "блиск".
Знакова для РФ подія відбудеться в Москві, Санкт-Петербурзі, Сочі, Єкатеринбурзі, Казані, Калінінграді, Волгограді, Самарі, Нижньому Новгороді, Саранську і Ростові-на-Дону. Приготування періодично доходять до абсурду: розфарбовані фасади будинків, намальовані вікна з щасливими людьми і квітами. Про це повідомляє НВ, опублікувавши знімки з соцмереж і місцевих ЗМІ.
Про те, що відбувається напередодні ЧС-2018 у Росії також пишуть західні ЗМІ. Так, наприклад, в кінці травня щоденна газета Італії Corriere della Sera опублікувала статтю "Мундіаль 2018: Путін замовляє рестайлінг російських міст, щоб приховати деградацію".
"Фасади старих будівель були перефарбовані і прикрашені муралами в стилі прованс, в той час як жителі скаржаться на обмежувальні заходи", - сказано в статті.
У Самарі застарілі фасади будинків і паркани залили яскравою фарбою поверх вікон і зруйнованих елементів. Вартість робіт з благоустрою оцінили в 11 млрд рублів.
У Самарі до чемпіонату Світу з футболу 2018 ...- слов'янин (@ serbret981) 12 травня 2018 р.
- пофарбували фасади старих будинків разом з вікнами
і тільки спереду pic.twitter.com/OdfINISgXO
У Калінінграді влада занепокоєна непривабливим місцем розташування нового стадіону, шлях до якого був зведено на болотистому пустирі через напівпорожню промзону. Прорізи вікон у покинутій целюлозно-паперовій фабриці завісили банерами в рожево-бузкових квітах.
Калінінград
Калінінград
У Казані "відремонтували" траву біля стадіону, пофарбувавши її в зелений колір.
Казань
У Єкатеринбурзі "оновили" червону лінію, яка з'єднує головні визначні пам'ятки в центрі міста. Спочатку її нанесли дуже блідо, після чого вирішили дофурбувати під дощем. В результаті, лінія вийшла кривою, і розповзлася плямами по асфальту. А графіті уздовж набережної Міського ставка замазали фарбою, що не підходить за кольором.
Єкатеринбург
Єкатеринбург
У Ростові-на-Дону оновили один з будинків на проспекті Шолохова, намалювавши у вікнах щасливих людей. Крім того, було встановлено близько 250 банерів, що закривають зруйновані будівлі в історичному центрі.
Ростов-на-Дону
У Волгограді екстрено намагалися реконструювати тротуари і дороги, не залишивши простору пішоходам.
Волгоград
Волгоград
Як повідомляв OBOZREVATEL, російські чиновники зганьбилися з вибором місця для реклами до ЧС-2018.
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