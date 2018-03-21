Победил везде: российский ведущий сделал Путина президентом США

На российском пропагандистском канале "Россия 1" ведущий в прямом эфире оговорился, сообщая о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.

Соответствующее видео инцидента опубликовано в Facebook.

"С уверенной победой на американских выборах Владимира Путина поздравил американский лидер. По информации пресс-службы Кремля, Дональд Трамп позвонил российскому лидеру", - заявил ведущий.

Новости Эксперт пояснил поздравление Трампа в адрес Путина

Как сообщал "Обозреватель", ранее на росТВ заявили, что Путин захватил Крым из-за страха перед россиянами.