На росТВ заявили, что Путин захватил Крым из-за страха перед россиянами 272

Президент Института национальной стратегии (Россия) Михаил Ремизов заявил, что решение аннексировать Крым было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным из-за опасений не оправдать доверия своих избирателей.

По его мнению, если бы насаждение "русской весны" на полуострове удалось подавить в 2014 году, то Путин потерял бы свой статус лидера. Такое мнение Ремизов озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия1"