Переміг всюди: російський ведучий зробив Путіна президентом США

На російському пропагандистському каналі "Росія 1" ведучий у прямому ефірі обмовився, повідомляючи про телефонну розмову президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна.

Відповідне відео інциденту опубліковано в Facebook.

"З впевненою перемогою на американських виборах Володимира Путіна привітав американський лідер. За інформацією прес-служби Кремля, Дональд Трамп подзвонив російському лідерові", - заявив ведучий.

Новини Експерт пояснив привітання Трампа на адресу Путіна

Як повідомляв "Обозреватель", раніше на росТБ заявили, що Путін захопив Крим через страх перед росіянами.