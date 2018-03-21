УкрEngРус
Регистрация
ГоловнаБлоги

Переміг всюди: російський ведучий зробив Путіна президентом США

1.9тЧитати новину російською

На російському пропагандистському каналі "Росія 1" ведучий у прямому ефірі обмовився, повідомляючи про телефонну розмову президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна.

Відповідне відео інциденту опубліковано в Facebook.

"З впевненою перемогою на американських виборах Володимира Путіна привітав американський лідер. За інформацією прес-служби Кремля, Дональд Трамп подзвонив російському лідерові", - заявив ведучий.

Новини
Експерт пояснив привітання Трампа на адресу Путіна

Як повідомляв "Обозреватель", раніше на росТБ заявили, що Путін захопив Крим через страх перед росіянами.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента Росії" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вибори президента Росії
Особи
Володимир ПутінДональд Трамп
Місце
Росія
Об'єкт
вибори президента Росії
Поділитися у Facebook

Наші блоги