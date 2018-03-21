Переміг всюди: російський ведучий зробив Путіна президентом США

На російському пропагандистському каналі "Росія 1" ведучий у прямому ефірі обмовився, повідомляючи про телефонну розмову президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна.
Відповідне відео інциденту опубліковано в Facebook.
"З впевненою перемогою на американських виборах Володимира Путіна привітав американський лідер. За інформацією прес-служби Кремля, Дональд Трамп подзвонив російському лідерові", - заявив ведучий.
Як повідомляв "Обозреватель", раніше на росТБ заявили, що Путін захопив Крим через страх перед росіянами.
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