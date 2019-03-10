|Курьезы
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Курьезы

"Победа Украины!" В "ЛНР" прокололись с "русским миром"

9.8тЧитать материал на украинском

В оккупированном Луганске в школе женщин поздравили открыткой с украинской национальной символикой.

На фото, опубликованном в Twitter одним из пользователей, поздравление находится на окне учебного заведения. На нем изображен украинский герб, а также восьмерка и букет в желто-синих цветах.

"Просто победа Украинских спецслужб в Луганске", - прокомментировал пользователь снимок.

Новости
В ''ЛНР'' заговорили о внезапном исчезновении главаря Пасечника
"Победа Украины!" В "ЛНР" прокололись с "русским миром"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЛНР" рассказали, как "дохнут с голодухи" при "русском мире".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
УкраинаЛуганск
Тег
Новости ЛНР
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
3
Смешно
40
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Gordon Yury
Gordon Yury
Михайлов Александр, дурачок, местное население, которое в настоящее время на Донбассе поддерживает оккупантов, массово ломанется в московию и вот там начнет от отчаяния рвать глотки вам. В УКРАИНЕ они не останутся - им же прекрасно известна судьба предателей по фильмам о ВОВ. Кроме того они знают, что они все на учете у проукраинской части Донбасса и спрятаться на территории УКРАИНЫ им не удастся! Так что готовьтесь... Как и обещал вам плешивый карлик, населения в московии сначала прибавится а потом резко пойдет на убыль - ответите донбассятам по полной!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Савченко Александр
Савченко Александр
Gordon Yury, вислоухий, в России таких "отчаянных" - 5 млн ! И в основном с западенщины. Работают , зарабатывают деньги и кормят таких олухов, как ты. Прятаться им не надо, бо ВСЯ проукраинская кодла поедет чистить снег в Магадан. Они также на учете. Тебе , вислоухий, там место также найдется. Не бзди...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры нацисты осознают, что им на Донбассе местное население будет глотки рвать за геноцид.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
4
Батурин Юрий
Батурин Юрий
Бред какой то!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги