"Победа Украины!" В "ЛНР" прокололись с "русским миром"

В оккупированном Луганске в школе женщин поздравили открыткой с украинской национальной символикой.

На фото, опубликованном в Twitter одним из пользователей, поздравление находится на окне учебного заведения. На нем изображен украинский герб, а также восьмерка и букет в желто-синих цветах.

"Просто победа Украинских спецслужб в Луганске", - прокомментировал пользователь снимок.

Просто победа Украинских спецслужб в Луганске: pic.twitter.com/dvZMiaYxXR — ЛНР (Колывано-Бджолария) (@fake_LNR) 9 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЛНР" рассказали, как "дохнут с голодухи" при "русском мире".

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