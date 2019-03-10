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"Перемога України!" В "ЛНР" прокололися з "русскім міром"

9.8тЧитати матеріал російською

В окупованому Луганську в школі жінок привітали листівкою з українською національною символікою.

На фото, опублікованому в Twitter одним з користувачів, привітання знаходиться на вікні навчального закладу. На ньому зображено український герб, а також вісімка і букет в жовто-синіх кольорах.

"Просто перемога українських спецслужб в Луганську", - прокоментував користувач знімок.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ЛНР" розповіли, як "дохнуть з голоду" при "русскому міру".

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Місце
УкраїнаЛуганськ
Тег
Новини ЛНР
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Gordon Yury
Gordon Yury
Михайлов Александр, дурачок, местное население, которое в настоящее время на Донбассе поддерживает оккупантов, массово ломанется в московию и вот там начнет от отчаяния рвать глотки вам. В УКРАИНЕ они не останутся - им же прекрасно известна судьба предателей по фильмам о ВОВ. Кроме того они знают, что они все на учете у проукраинской части Донбасса и спрятаться на территории УКРАИНЫ им не удастся! Так что готовьтесь... Как и обещал вам плешивый карлик, населения в московии сначала прибавится а потом резко пойдет на убыль - ответите донбассятам по полной!
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Савченко Александр
Савченко Александр
Gordon Yury, вислоухий, в России таких "отчаянных" - 5 млн ! И в основном с западенщины. Работают , зарабатывают деньги и кормят таких олухов, как ты. Прятаться им не надо, бо ВСЯ проукраинская кодла поедет чистить снег в Магадан. Они также на учете. Тебе , вислоухий, там место также найдется. Не бзди...
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры нацисты осознают, что им на Донбассе местное население будет глотки рвать за геноцид.
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Бред какой то!
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