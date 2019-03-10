"Перемога України!" В "ЛНР" прокололися з "русскім міром"

В окупованому Луганську в школі жінок привітали листівкою з українською національною символікою.

На фото, опублікованому в Twitter одним з користувачів, привітання знаходиться на вікні навчального закладу. На ньому зображено український герб, а також вісімка і букет в жовто-синіх кольорах.

"Просто перемога українських спецслужб в Луганську", - прокоментував користувач знімок.

Просто перемога українських спецслужб в Луганську: pic.twitter.com/dvZMiaYxXR - ЛНР (Коливано-Бджоларія) (@fake_LNR) 9 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ЛНР" розповіли, як "дохнуть з голоду" при "русскому міру".

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