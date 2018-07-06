"По Николаю замироточила": мракобеса-Поклонскую опять высмеяли за "святого царя"

Депутат Госдумы России, экс-"прокурор" аннексированного РФ Крыма Наталья Поклонская похвалилась завершением росписи часовни Николая ІІ в Симферополе, однако пользователям сети такое "достижение" властей не понравилось.

На своей странице в Twitter Поклонская опубликовала фото церкви, которая находится напротив прокуратуры.

"Успешно завершили прекрасную роспись в нашей Часовне в честь Святой Царской Семьи Государя Николая ІІ в Симферополе (напротив моей родной прокуратуры)! К Царским дням успели!" - подписала свой пост она.

"Может, хватит дурью маяться?! Какой святой царь?" "Блаженная Наталья", "Вы кроме как отдыха в Крыму и строительства церквей занимаетесь коррупцией, чем вы обязаны заниматься? Что-то не видно ни одного вашего комментария по этому поводу", "Теперь можно и о народе российском вспомнить, или ещё какие дела есть?" "Опять по Николашке замироточила", "Мракобесие", - написали пользователи в комментариях.

Успешно завершили прекрасную роспись в нашей Часовне в честь Святой Царской Семьи Государя Николая ll в Симферополе (напротив моей родной прокуратуры)! Благодарю художников и лично Сергея Андреева за прекрасную работу! К Царским дням (17 июля) успели! pic.twitter.com/mguHygnfk8 — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 6 липня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонскую пристыдили и обвинили в безумии.