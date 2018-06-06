Пескову уже влетело: как Путин облажался в интервью

Президент России Владимир Путин во время интервью австрийскому журналисту телеканала ORF Армину Вольфу несколько раз продемонстрировал свою некомпетентность и невежество.

На это обратил внимание журналист Бачо Корчилава, отметив, что глава Кремля из-за этого открыто начинал бесится.

"В принципе отмечу две детали - журналист был прекрасно подготовлен и это бесило Путина. Вторая деталь - сколько не старался Путин перевести разговор в плоскость "сами дураки", у него это не вышло. Именно поэтому он в ходе интервью не раз обращается к Вольфу требуя не перебивать его слушать все что он (Путин) говорит. Иногда даже говорит это на немецком", - пишет Корчилава.

Также он отметил, что самым лучшим моментом интервью стала фраза Вольфа - я не обсуждаю с вами действия Украины - я спрашиваю вас о ваших действиях.

"Думаю Пескову за него уже влетело", - добавил журналист.

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