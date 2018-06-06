Пєскову вже влетіло: як Путін облажався в інтерв'ю

Президент Росії Володимир Путін під час інтерв'ю австрійському журналісту телеканалу ORF Арміну Вольфу кілька разів продемонстрував свою некомпетентність і неуцтво.

На це звернув увагу журналіст Бачо Корчілава, зазначивши, що глава Кремля через це відкрито починав біситься.

"В принципі відзначу дві деталі - журналіст був прекрасно підготовлений і це дратувало Путіна. Друга деталь - скільки не пильнував Путін перевести розмову в площину "самі дурні", у нього це не вийшло. Саме тому він в ході інтерв'ю не раз звертається до Вольфу вимагаючи не перебивати його слухати все що він (Путін) говорить. Іноді навіть говорить це німецькою", - пише Корчілава.

Також він зазначив, що найкращим моментом інтерв'ю стала фраза Вольфа - я не обговорюю з вами дії України - я питаю вас про ваших діях.

"Думаю Пєскову за нього вже влетіло", - додав журналіст.

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