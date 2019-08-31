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"Они их сделали!" Зеленский вызвал резонанс неожиданным жестом

4.6т Читать материал на украинском

В сети разгорелся ажиотаж вокруг жеста президента Украины Владимира Зеленского на первом заседании Рады 9-го созыва.

После проведения ключевых назначений 29 августа народные избранники ближе к ночи голосовали за снятие депутатской неприкосновенности. Увидев, что проект закона принят в первом чтении, Зеленский не смог сдержать радости, вскочив со стула, начав аплодировать и показав двумя руками известный жест "козу".

Зеленский в Раде

Зеленский в Раде

скриншот

Пользователи сети обратили внимание на эмоции президента, пошутив, что он жестом показал скандальное смс-сообщение нардепа Михаила Радуцкого. При этом некоторые комментаторы считают, что Зеленскому все же стоит быть более сдержанным при проявлении своих эмоций.

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"Красава! Теперь есть надежда что изменения к лучшему будут", "Молодцы! И они их сделали", "Это все хорошо, но это лицо номер один в стране!" - пишут в сети.

"Они их сделали!" Зеленский вызвал резонанс неожиданным жестом
"Они их сделали!" Зеленский вызвал резонанс неожиданным жестом
"Они их сделали!" Зеленский вызвал резонанс неожиданным жестом

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский не смог сдержать эмоций перед голосованием за снятие депутатской неприкосновенности и сорвался на депутатов за то, что они пытались затянуть голосование.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
Верховная Рада Украины
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филипп филипыч
филипп филипыч
А кстати как петя голосовал? Где посмотреть можно?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Это *КОЗА* для Порошенко!
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