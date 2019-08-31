"Они их сделали!" Зеленский вызвал резонанс неожиданным жестом

В сети разгорелся ажиотаж вокруг жеста президента Украины Владимира Зеленского на первом заседании Рады 9-го созыва.
После проведения ключевых назначений 29 августа народные избранники ближе к ночи голосовали за снятие депутатской неприкосновенности. Увидев, что проект закона принят в первом чтении, Зеленский не смог сдержать радости, вскочив со стула, начав аплодировать и показав двумя руками известный жест "козу".
Зеленский в Раде
скриншот
Пользователи сети обратили внимание на эмоции президента, пошутив, что он жестом показал скандальное смс-сообщение нардепа Михаила Радуцкого. При этом некоторые комментаторы считают, что Зеленскому все же стоит быть более сдержанным при проявлении своих эмоций.
"Красава! Теперь есть надежда что изменения к лучшему будут", "Молодцы! И они их сделали", "Это все хорошо, но это лицо номер один в стране!" - пишут в сети.
Владимир Зеленский
офис президента
Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский не смог сдержать эмоций перед голосованием за снятие депутатской неприкосновенности и сорвался на депутатов за то, что они пытались затянуть голосование.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!