"Они их сделали!" Зеленский вызвал резонанс неожиданным жестом

В сети разгорелся ажиотаж вокруг жеста президента Украины Владимира Зеленского на первом заседании Рады 9-го созыва.

После проведения ключевых назначений 29 августа народные избранники ближе к ночи голосовали за снятие депутатской неприкосновенности. Увидев, что проект закона принят в первом чтении, Зеленский не смог сдержать радости, вскочив со стула, начав аплодировать и показав двумя руками известный жест "козу".

Зеленский в Раде скриншот

Пользователи сети обратили внимание на эмоции президента, пошутив, что он жестом показал скандальное смс-сообщение нардепа Михаила Радуцкого. При этом некоторые комментаторы считают, что Зеленскому все же стоит быть более сдержанным при проявлении своих эмоций.

"Красава! Теперь есть надежда что изменения к лучшему будут", "Молодцы! И они их сделали", "Это все хорошо, но это лицо номер один в стране!" - пишут в сети.

Владимир Зеленский офис президента

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский не смог сдержать эмоций перед голосованием за снятие депутатской неприкосновенности и сорвался на депутатов за то, что они пытались затянуть голосование.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!