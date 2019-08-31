"Вони їх зробили!" Зеленський викликав резонанс несподіваним жестом

У мережі розгорівся ажіотаж навколо жесту президента України Володимира Зеленського на першому засіданні Ради 9-го скликання.

Після проведення ключових призначень 29 серпня народні обранці ближче до ночі голосували за зняття депутатської недоторканності. Побачивши, що проект закону прийнятий в першому читанні, Зеленський не зміг стримати радості, схопившись зі стільця, почавши аплодувати і показавши двома руками відомий жест "козу".

Зеленський в Раді скріншот

Користувачі мережі звернули увагу на емоції президента, пожартувавши, що він жестом показав скандальне смс-повідомлення нардепа Михайла Радуцького. При цьому деякі коментатори вважають, що Зеленському все ж варто бути більш стриманим при прояві своїх емоцій.

"Красава! Тепер є надія що зміни на краще будуть", "Молодці! І вони їх зробили", "Це все добре, але це обличчя номер один в країні!" - пишуть в мережі.

Володимир Зеленський офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський не зміг стримати емоцій перед голосуванням за зняття депутатської недоторканності і зірвався на депутатів за те, що вони намагалися затягнути голосування.

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