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"Вони їх зробили!" Зеленський викликав резонанс несподіваним жестом

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У мережі розгорівся ажіотаж навколо жесту президента України Володимира Зеленського на першому засіданні Ради 9-го скликання.

Після проведення ключових призначень 29 серпня народні обранці ближче до ночі голосували за зняття депутатської недоторканності. Побачивши, що проект закону прийнятий в першому читанні, Зеленський не зміг стримати радості, схопившись зі стільця, почавши аплодувати і показавши двома руками відомий жест "козу".

Зеленський в Раді

Зеленський в Раді

скріншот

Користувачі мережі звернули увагу на емоції президента, пожартувавши, що він жестом показав скандальне смс-повідомлення нардепа Михайла Радуцького. При цьому деякі коментатори вважають, що Зеленському все ж варто бути більш стриманим при прояві своїх емоцій.

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"Красава! Тепер є надія що зміни на краще будуть", "Молодці! І вони їх зробили", "Це все добре, але це обличчя номер один в країні!" - пишуть в мережі.

"Вони їх зробили!" Зеленський викликав резонанс несподіваним жестом
"Вони їх зробили!" Зеленський викликав резонанс несподіваним жестом
"Вони їх зробили!" Зеленський викликав резонанс несподіваним жестом

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський не зміг стримати емоцій перед голосуванням за зняття депутатської недоторканності і зірвався на депутатів за те, що вони намагалися затягнути голосування.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
Верховна Рада України
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Это *КОЗА* для Порошенко!
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