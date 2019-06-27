"Они еб*нутые": в сети высмеяли бредовую выходку россиян против Грузии

В России на фоне конфликта с Грузией начались издевательства над продукцией соответствующего происхождения.

Подтверждающее фото в своем Twitter показал блогер Фашик Донецкий. На нем изображены полки супермаркета с бутылками воды ТМ "Боржоми" с высокими ценами на нее и надписью "Только для мытья ног".

"Они еб*нутые", – прокомментировал пост блогер, собрав десятки комментариев.

"Боржоми" в российском супермаркете Twitter Фашика Донецкого

Пользователи также поддержали позицию Фашика, высмеяв такую нелепую выходку россиян. "А что можно ожидать от народа, который жрет вискас из консервных банок, сыр из пальмового масла, а в бутылках из-под Боржоми разводит боярышник на спирту?", "Да они удавятся за такую цену ноги мыть! Они их бесплатно в лужах не моют, ходят-воняют, а тут еще и платить надо!", "Ну, пусть делают с Боржоми что угодно, только сначала покупают и побольше", "Владельцем бренда "Боржоми" является какое-то подразделение российской "Альфа-Групп". Как всегда, Ваня стреляет себе в ногу", – написали в сети.

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 июня жители столицы Грузии Тбилиси продолжили протест на площади перед парламентом Грузии.

В России протесты вызвали резкую реакцию – президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию.

В ответ на действия Кремля самая большая сеть кинотеатров страны Cavea приостановила показы фильмов на русском языке.

Позже аналитики подсчитали, в какую сумму Тбилиси обойдется закрытие Россией границы и прекращения турпотока.

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