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"Вони єб*нуті": в мережі висміяли безглузду витівку росіян проти Грузії

1.2тЧитати матеріал російською

У Росії на тлі конфлікту з Грузією почалися знущання над продукцією відповідного походження.

Підтерджуючі фото у своєму Twitter показав блогер Фашик Донецький. На ньому зображені полиці супермаркету з пляшками води ТМ "Боржомі" з високими цінами на неї і написом "Тільки для миття ніг".

"Вони єб*нуті", – прокоментував пост блогер, зібравши десятки коментарів.

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"Боржомі" в російському супермаркеті

"Боржомі" в російському супермаркеті

Twitter Фашика Донецького

Користувачі також підтримали позицію Фашика, висміявши таку безглузду витівку росіян. "А чого можна очікувати від народу, який жере віскас із консервних банок, сир із пальмового масла, а в пляшках з-під Боржомі розводить глід на спирту?", "Так вони вдавляться за таку ціну ноги мити! Вони їх безкоштовно в калюжах не миють, ходять-смердять, а тут ще й платити треба!", "Ну, нехай роблять з Боржомі що завгодно, тільки спочатку купують і побільше", "Власником бренду "Боржомі" є якийсь підрозділ російської "Альфа-Груп". Як завжди, Ваня стріляє собі в ногу", – написали в мережі.

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Тема
Протести в Грузії
Особа
Фашик Донецький
Місце
Росія
Тег
Росія
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Livesey David
Livesey David
Для хвостоголовых 100 рублей за полуторалитровую бутылку - очень высокая цена, понимаем. ))
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