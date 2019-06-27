"Вони єб*нуті": в мережі висміяли безглузду витівку росіян проти Грузії

У Росії на тлі конфлікту з Грузією почалися знущання над продукцією відповідного походження.

Підтерджуючі фото у своєму Twitter показав блогер Фашик Донецький. На ньому зображені полиці супермаркету з пляшками води ТМ "Боржомі" з високими цінами на неї і написом "Тільки для миття ніг".

"Вони єб*нуті", – прокоментував пост блогер, зібравши десятки коментарів.

"Боржомі" в російському супермаркеті Twitter Фашика Донецького

Користувачі також підтримали позицію Фашика, висміявши таку безглузду витівку росіян. "А чого можна очікувати від народу, який жере віскас із консервних банок, сир із пальмового масла, а в пляшках з-під Боржомі розводить глід на спирту?", "Так вони вдавляться за таку ціну ноги мити! Вони їх безкоштовно в калюжах не миють, ходять-смердять, а тут ще й платити треба!", "Ну, нехай роблять з Боржомі що завгодно, тільки спочатку купують і побільше", "Власником бренду "Боржомі" є якийсь підрозділ російської "Альфа-Груп". Як завжди, Ваня стріляє собі в ногу", – написали в мережі.

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Коментарі до посту Скріншот

Коментарі до посту Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 червня жителі столиці Грузії Тбілісі продовжили протест на площі перед парламентом Грузії.

У Росії протести викликали різку реакцію – президент Володимир Путін підписав указ, що забороняє перевезення пасажирів російськими авіакомпаніями в Грузію.

У відповідь на дії Кремля найбільша мережа кінотеатрів країни Cavea призупинила покази фільмів російською мовою.

Пізніше аналітики підрахували, в яку суму Тбілісі обійдеться закриття Росією кордону і припинення турпотоку.

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