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''Неужели откачают?'' Визит врачей к Ленину в мавзолей взорвал сеть 

69.6тЧитать материал на украинском

Фото медиков, входящих в мавзолей советского вождя Владимира Ленина на Красной площади Москвы в России, активно обговаривается в сети.

По информации 360°, снимок был сделан 19 октября после того, как одному из посетителей в составе экскурсии стало плохо.

При этом пользователи Twitter шутят, что медицинская помощь понадобилась мертвому вождю.

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''Неужели откачают?'' Визит врачей к Ленину взорвал сеть 

"Ленину плохо стало", "Ильич возвращается", "Он долго терпел и не шевелился", "Это эстонская скорая помощь?" "Воскрес что ли", "Неужели откачают?" - пишут в сети.

''Неужели откачают?'' Визит врачей к Ленину взорвал сеть 
''Неужели откачают?'' Визит врачей к Ленину взорвал сеть 
''Неужели откачают?'' Визит врачей к Ленину взорвал сеть 
''Неужели откачают?'' Визит врачей к Ленину взорвал сеть 
''Неужели откачают?'' Визит врачей к Ленину взорвал сеть 
''Неужели откачают?'' Визит врачей к Ленину взорвал сеть 
''Неужели откачают?'' Визит врачей к Ленину взорвал сеть 
''Неужели откачают?'' Визит врачей к Ленину взорвал сеть 

Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Полтавской области разгорелся скандал вокруг одного из последних в регионе памятников Владимиру Ленину.

Персона
Владимир Ленин
Место
РоссияМосква
Объекты
скорая помощьфотографии
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Livesey David
Livesey David
Каклы, вам пиzда, Ильич просыпается!
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0
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Я как вованы место будут делить? Неужели жребий, или есть другие варианты?
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6
1
Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Андрияшин Виктор, есть. Валетом лягут. Аттракцион «Два в одном». Если вход сделают платным, ватная экономика обгонит даже Китай. Потому как на двух Вованов сразу захотят посмотреть многие, очередь будет до Камчатки.
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8
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ленин создал украину как государство а они над ним смеются)
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3
6
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Захаров Дмитрий,иди поплачь.
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9
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