''Неужели откачают?'' Визит врачей к Ленину в мавзолей взорвал сеть 

Фото медиков, входящих в мавзолей советского вождя Владимира Ленина на Красной площади Москвы в России, активно обговаривается в сети.
По информации 360°, снимок был сделан 19 октября после того, как одному из посетителей в составе экскурсии стало плохо.
При этом пользователи Twitter шутят, что медицинская помощь понадобилась мертвому вождю.
"Ленину плохо стало", "Ильич возвращается", "Он долго терпел и не шевелился", "Это эстонская скорая помощь?" "Воскрес что ли", "Неужели откачают?" - пишут в сети.
Telegram
АЛАРМ!!!! ТУТ ТАКОЕ ТВОРИТСЯ!!!!! pic.twitter.com/Lk39Bsq84r— Виолетта Волкова (@volkova__v) 20 октября 2018 г.
Готовтесь буржуи, Ленин проснулся! pic.twitter.com/Y8W77PPIzR— Панда-на-Миротворце (@TolyaKurlaev) 19 жовтня 2018 р.
Ленин жив? pic.twitter.com/fjGzWvlarC— Муха Хиллари (@MuhaHillary) 20 октября 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Полтавской области разгорелся скандал вокруг одного из последних в регионе памятников Владимиру Ленину.