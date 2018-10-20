''Неужели откачают?'' Визит врачей к Ленину в мавзолей взорвал сеть 

Фото медиков, входящих в мавзолей советского вождя Владимира Ленина на Красной площади Москвы в России, активно обговаривается в сети.

По информации 360°, снимок был сделан 19 октября после того, как одному из посетителей в составе экскурсии стало плохо.

При этом пользователи Twitter шутят, что медицинская помощь понадобилась мертвому вождю.

"Ленину плохо стало", "Ильич возвращается", "Он долго терпел и не шевелился", "Это эстонская скорая помощь?" "Воскрес что ли", "Неужели откачают?" - пишут в сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Полтавской области разгорелся скандал вокруг одного из последних в регионе памятников Владимиру Ленину.