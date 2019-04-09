"Не королева, сама дійде": Меркель осоромилася на зустрічі з Мей

Канцлер Німеччини Ангела Меркель осоромилася під час зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей.

Про це повідомив кремлівський журналіст Дмитро Смирнов в Twitter, опублікувавши відео інциденту. На кадрах видно, що лідер Німеччини забула зустріти Мей, коли вона приїхала на місце зустрічі.

"Не королева, сама дійде": Меркель забула зустріти Мей, довелося потім спеціально виходити до фотографів, зображати радість", — прокоментував Смирнов.

"Чи не королева, сама дійде": Меркель забула зустріти Мей, довелося потім спеціально виходити до фотографам - зображати радість pic.twitter.com/3al61zkdQq - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні стало відомо про прорив Мей по Brexit. Парламент схвалив її пропозицію щодо виходу з ЄС, призначивши нову дату.

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