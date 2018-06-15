"Налажали с ходулями": Путин попался на новой уловке с ростом

Президента России Владимира Путина уличили в новых "махинациях" с ростом. В этот раз пользователи сети обратили внимание на его фото с португальским футболистом Жозе Моуринью.

Рост спортсмена - 174 см, российского президента (официально заявленный в Кремле) - 170 см.

При этом, как отмечает политолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram, на показанном снимке Путин выглядит гораздо ниже фуутболиста.

"Путин с Моуринью: вот вечно клоны налажают с регулировкой ходуль! То перекрутят в один рост со 179 сантиметрами Макрона, то недокрутят на пол-ладони до 174 см Моуринью", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на совместном фото низкорослый российский президент вдруг предстал таким же высоким, как и глава Франции Эммануэль Макрон.