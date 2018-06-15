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"Налажали з ходулями": Путін попався на новому "прийомі" з ростом

7.2тЧитати новину російською

Президента Росії Володимира Путіна викрили ц нових "махінаціях" зі ростом. Цього разу користувачі мережі звернули увагу на його фото з португальським футболістом Жозе Моурінью.

Зріст спортсмена - 174 см, російського президента (офіційно заявлений у Кремлі) - 170 см.

При цьому, як зазначає політолог Олексій Голобуцький в своєму Telegram, на показаному знімку Путін виглядає набагато нижчим від фуутболіста.

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"Путін з Моурінью: ось вічно клони налажають з регулюванням ходуль! То перекрутять в один ріст з 179 сантиметрами Макрона, то недокрутять на півдолоні до 174 см Моурінью", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на спільному фото низькорослий російський президент раптом постав таким же високим, як і глава Франції Еммануель Макрон.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Евгеньевич Олег
Евгеньевич Олег
путин лох карликовый!
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